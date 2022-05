Lego revela um kit Optimus Prime transformador

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego revelou mais uma emocionante equipe de cultura pop, desta vez com a Hasbro para dar vida a um robô transformador icônico na forma do líder Autobot Optimus Prime.

O novo kit, que sairá em 1 de junho de 2022, tem 19 pontos de articulação para permitir que você troque entre seu disfarce de modo de caminhão e sua forma totalmente robótica.

Enquanto o exterior do kit Prime pode parecer volumoso e clássico, em linha com os desenhos animados da velha escola Transformers, que esconde muita complexidade no que é um kit de 1.500 peças.

Quando está em modo robô, a construção tem mais de 35cm de altura, enquanto que no modo caminhão tem 15cm de altura, fazendo com que a peça de declaração seja exibida em qualquer modo que você escolher.

A figura vem com uma pequena e agradável gama de acessórios para Optimus Prime usar também, incluindo seu detonador de íons, machado Energon, um cubo Energon e a Matriz Autobot da Liderança - que você pode guardar manualmente em seu peito para sua segurança.

Todos eles serão familiares aos fãs do programa original e das muitas versões que saíram desde então, incluindo os filmes mais recentes e bombásticos de Michael Bay.

O kit custará £149,99, $169,99 ou EUR169,99 quando for lançado e estará disponível para encomenda diretamente da loja da Lego.

Escrito por Max Freeman-Mills.