Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego tem uma coisa boa com sua colaboração de longa data no Star Wars, e o trem continua rolando, com seu último conjunto revelado como uma fiel recriação do icônico Landpeeder laranja de Luke Skywalker, parte da série Ultimate Collector.

O speeder X-34 apresenta em A New Hope, o primeiro filme Star Wars, e rapidamente se tornou uma parte memorável da franquia que Luke e Obi-Wan Kenobi patinam ao redor de Tatooine usando.

O novo conjunto não é a primeira vez que Lego recria o veículo, mas é muito mais detalhado do que as ofertas anteriores, e chega a 1.890 peças para refletir essa autenticidade.

Ele vem com figuras para Luke e C-3PO para exibir no estande ao lado do veículo, juntamente com uma placa de exibição para que seus visitantes saibam o que você está exibindo.

O speeder terá 49cm de comprimento quando estiver totalmente construído, por isso é um conjunto volumoso o suficiente, e o pacote custará £174,99 quando for lançado em 4 de maio de 2022 - um dia que você poderá reconhecer como o Dia da Guerra das Estrelas. Se haverá outras surpresas, teremos que esperar para ver.

Escrito por Max Freeman-Mills.