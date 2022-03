Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego revelou três novos conjuntos de Star Wars, e eles permitirão que você construa alguns dos locais mais memoráveis da trilogia original de filmes, levando as coisas de volta ao início.

O primeiro mostra a famosa sequência de Death Star Trench Run desde o primeiro filme, um pouco de voo espacial que impressionou o público quando chegou aos cinemas pela primeira vez, graças aos efeitos que empurram os limites e ao trabalho em miniatura.

O novo diorama é adoravelmente em pequena escala, com naves em miniatura e um minúsculo disco R2-D2 no caça X-Wing de Luke, embora ainda contenha impressionantes 665 peças e seja ideal para exibição. Vai custar € 59,99 ou $ 59,99.

Em seguida é uma fatia de Dagobah , o planeta onde Yoda está escondido quando Luke o rastreia em uma tentativa de terminar seu treinamento Jedi durante O Império Contra-Ataca. Com mais de 1.000 peças, é um conjunto maior e, consequentemente, custará mais € 79,99 ou US $ 79,99.

Finalmente, há o Trash Compactor que quase faz picadinho de nossos heróis no primeiro filme, a bordo da Estrela da Morte. Ele é embalado em 802 peças e apresenta minifiguras de Han, Luke, Leia e Chewbacca.

Os dróides icônicos R2-D2 e C3PO estão felizmente do lado de fora para ajudar a desligar a engenhoca, assim como fazem no filme. Este conjunto custa € 89,99 ou US $ 89,99, e todos os três podem ser encomendados diretamente da Lego agora antes da data de lançamento de 26 de abril de 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills.