Novo Lego Back to the Future DeLorean será lançado em 1º de abril

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego está reintroduzindo o icônico Back to the Future DeLorean em sua linha de produtos com um novo conjunto chegando em 1º de abril de 2022.

Tendo retirado seu primeiro conjunto licenciado em 2014, o novo modelo é mais complexo e permite que os fãs de Lego criem três versões do carro da trilogia.

A Lego Back to the Future Time Machine (10300) contém 1.872 peças e é destinada a construtores adultos. Algumas peças, incluindo pára-brisas e elementos de modelagem para a frente do DeLorean, são totalmente novas no Lego.

Além de peças suficientes para reconstruir o carro em uma das três variantes, você obtém minifiguras de Marty e Doc, pneus que se dobram para o modo de voo, um capacitor de fluxo de luz e datas impressas no painel. As icônicas portas de asa de gaivota e o capô se abrem e há muitos outros ovos de Páscoa incluídos, como o hoverboard de Marty.

"Desde o seu lançamento em 1985, Back to the Future continua a ser um filme cult e um favorito para gerações de fãs em todo o mundo - inclusive eu", disse o cenógrafo, Sven Francic.

"Eu me diverti muito revivendo meus momentos favoritos de todos os três filmes nesta emocionante e nostálgica aventura de design."

O Lego Back to the Future Time Machine estará disponível no início de abril ao preço de £ 149,99 / $ 169,99 / € 169,99.

Escrito por Rik Henderson.