Peach para se juntar a Lego Super Mario

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A parceria da Lego com a Nintendo está dando ainda mais frutos, com a chegada da Princess Peach, juntamente com um monte de novas expansões que também recebem favoritos como Yoshi.

Com todos os novos conjuntos, agora existem três cursos iniciais, 17 conjuntos de expansão e vários pacotes de power-ups e personagens, tornando-o uma linha realmente bastante extensa em comparação com o que parecia quando o primeiro conjunto Mario foi lançado.

Também é bem cronometrado, já que hoje (10 de março) é o Mario Day, e os novos conjuntos Peach trazem alguns dos personagens e locais mais icônicos da série para a cidade. Em particular, o novo conjunto de expansão Peach's Castle permite que você construa o castelo que é tão memorável em jogos como Super Mario 64.

Também existem personagens como Lemmy e Bowser, além de vários detalhes ambientais, então parece que construir seu próprio Reino dos Cogumelos pode ser mais fácil do que nunca.

Os conjuntos não serão lançados por um tempo, para moderar essa empolgação - não até 1º de agosto de 2022, na verdade, então você tem cerca de seis meses para esperar se estiver interessado em coletar alguns ou qualquer um deles. A lista completa de expansões anunciadas hoje está abaixo, juntamente com os preços:

71403 Adventures with Peach Starter Course €/$59,99

71404 Conjunto de Expansão de Sapatos Goomba €/$9,99

Conjunto de Expansão Fuzzy Flippers 71405 € 24,99 / $ 19,99

71406 Conjunto de Expansão Yoshi's Gift House €/$29,99

71407 Conjunto de Expansão Cat Peach e Frozen Tower € 69,99 / $ 79,99

71408 Conjunto de Expansão Peach's Castle €/$129,99

Conjunto de Expansão Cloudtop Challenge 71409 Big Spike € 59,99 / $ 69,99

Escrito por Max Freeman-Mills.