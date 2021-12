Sonic the Hedgehog Green Hill Zone da Lego acelera para o lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de anunciar o conjunto no início de 2021, a Lego finalmente confirmou que o conjunto Sonic the Hedgehog Green Hill Zone está pronto para lançamento - ele estará à venda no dia de Ano Novo no início de 2022.

Ele apresenta o herói icônico dos jogos da Sega em seu nível mais amplamente conhecido, com pastos verdes para correr. Também presentes estão o Dr. Eggman, além de Crab, Motobug e Phantom Ruby.

Há muitos anéis para organizar como você quiser, para Sonic coletar, e uma alavanca Technic para que ele possa ser lançado no ar. Eggman também tem uma de suas memoráveis embarcações voadoras, por isso é um conjunto de opções bastante abrangente.

1.125 peças compõem o conjunto no total, e o pacote custará $ 69,99, £ 59,99 ou € 69,99 quando for lançado em 1º de janeiro de 2022 nas lojas da Lego online e pessoalmente.

Resta ver se isso é apenas um caso - já que veio através do sistema de idéias criado por fãs, ao invés de uma parceria completa como aquela que produziu vários conjuntos de Super Mario no ano passado.