Lego Luigis Mansion expande a coleção do Super Mario

(Pocket-lint) - A incursão da Nintendo em uma parceria com a Lego não parece definida para ir a lugar nenhum, a não ser para cima, já que aproveitou a ocasião do Halloween neste fim de semana para anunciar um novo conjunto assustador de opções para se juntar à programação.

Os novos conjuntos são saídos diretamente da série Luigis Mansion, que teve sua sequência mais recente no Nintendo Switch , e oferecem muita diversão assustadora na forma de um curso inicial mais três novos conjuntos completos.

Essas expansões incluem Lab e Poltergust Expansion Set, Entryway Set Expansion Set e Haunt-and-Seek Expansion Set, e entre eles você será capaz de criar basicamente um nível completo de assombro para Luigi ansiosamente sugar usando seu aspirador de marca registrada.

Existem minifigs para muitos dos personagens icônicos da série também, incluindo King Boo, Polterpup, Bogmire, Toad e Boo. Tal como os conjuntos de Mario lançados até agora, também é interativo, com sons e música para ajudar a definir o cenário para os mais pequenos enquanto jogam.

Os três conjuntos podem ser facilmente conectados para criar um conjunto mais amplo de opções de esconde-esconde e, claro, também podem ser costurados em conjuntos da linha Mario para fazer um mash-up.

Os conjuntos ainda não foram lançados ainda - eles serão lançados em 1º de janeiro de 2022, e o curso inicial custará US $ 59,99, enquanto as expansões começarão a partir de US $ 29,95.