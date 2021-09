Novo conjunto de Lego Mario homenageia Super Mario 64

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego elogiou, sem dúvida, o melhor jogo de Mario com seu último conjunto de Super Mario .

O Lego Super Mario 64? Bloco é uma versão de tamanho decente dos blocos do jogo que recompensa os jogadores com power-ups ou moedas. E uma vez construído, ele contém quatro níveis diferentes do título clássico do N64.

Como parte da série Lego Super Mario, pode ser usado com outros conjuntos na linha para jogo interativo. Você pode, portanto, usar uma figura opcional Lego Mario para coletar moedas digitais, como com outros conjuntos. A figura interativa de Luigi, mais recentemente lançada, também pode ser usada, com sons e músicas exclusivos de Super Mario 64 a serem descobertos.

Além desses, este pacote também vem com microfiguras, incluindo Mario e Princess Peach.

"Estamos construindo a experiência de jogo emocionante de Lego Super Mario, tanto para trazer um pouco de nostalgia para aqueles que jogaram o videogame Super Mario 64, mas também para apresentar esses níveis maravilhosos a um novo público de fãs de Super Mario, "disse o designer sênior da Lego, Pablo Gonzalez Gonzalez.

O Lego Super Mario 64? O conjunto de blocos contém 2.064 peças com versões edificáveis de Peachs Castle, Bob-omb Battlefield, Cool, Cool Mountain e Lethal Lava Trouble.

Ele estará disponível a partir de 1º de outubro de 2021 por £ 159,99 / € 169,99 / $ 169,99.

Você pode encontrá-lo em Lego.com no Reino Unido aqui e nos EUA aqui .