Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego mostrou seus primeiros tijolos feitos de materiais reciclados.

Os tijolos básicos de 2 x 4 Lego não têm cor por enquanto, mas são feitos inteiramente de plástico PET derivado de garrafas descartadas. Eles são os primeiros produtos 100% reciclados a atender às diretrizes de qualidade e segurança da empresa.

10 tijolos de 2 x 4 podem ser feitos de uma única garrafa de plástico de um litro.

O trabalho em um tijolo reciclado de Lego está em andamento nos últimos três anos, com a marca de brinquedos testando mais de 250 variações diferentes de plásticos reciclados para chegar a este ponto.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

"Estamos super entusiasmados com esta descoberta. O maior desafio em nossa jornada de sustentabilidade é repensar e inovar novos materiais que sejam tão duráveis, fortes e de alta qualidade quanto nossos tijolos existentes", disse o vice-presidente de responsabilidade ambiental da Lego, Tim Brooks.

No entanto, ainda há um caminho a percorrer antes de encontrar peças ecológicas em seus conjuntos de Lego. Está previsto mais um ano de testes, e ainda há a questão de adicionar cores ao processo.

“Estamos empenhados em cumprir a nossa parte na construção de um futuro sustentável para gerações de crianças. Queremos que nossos produtos tenham um impacto positivo no planeta, não apenas com a brincadeira que inspiram, mas também com os materiais que usamos”, acrescentou Brooks.

"Ainda temos um longo caminho a percorrer na nossa jornada, mas estamos satisfeitos com o progresso que estamos fazendo."

Escrito por Rik Henderson.