Lego Luigi traz dois jogadores para Lego Super Mario

(Pocket-lint) - A Lego está trazendo o modo multijogador para seus sets de Lego Super Mario. Com a adição de Lego Luigi, dois jogadores podem empreender aventuras juntos para um jogo mais social.

Você poderá conectar Mario e Luigi via Bluetooth (ou qualquer combinação dos dois) e jogar em equipe. Isso inclui coletar moedas, sincronizar suas ações ou derrotar inimigos.

"Para nós, tudo se resume a encorajar a reconstrução criativa contínua e o tempo de jogo estendido. Com o anúncio de hoje, não estamos apenas dando vida ao Lego Mario e ao Lego Luigi, seus amigos e inimigos em novas formas interativas para diversão sem fim. expandir sua experiência de jogo e o universo Lego Super Mario com ainda mais novos conjuntos e personagens, algo que realmente esperamos que empolgue os fãs ", disse o líder criativo do Lego Super Mario, Simon Kent.

Um novo Adventures with Luigo Starter Course estará disponível a partir de 1º de agosto de 2021, juntamente com um conjunto de expansão de dirigível do Bowser. O curso Luigi custará £ 49,99 e já está disponível para pré-encomenda em lego.com.

O dirigível de Bowser permitirá aos jogadores enfrentar o infame navio voador, incluindo uma luta com Karnek, um Goomba e Rocky Wrench.

O conjunto de dirigível terá um preço de £ 89,99.

Escrito por Rik Henderson.