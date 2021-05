Lego anuncia seu maior conjunto de todos os tempos - o Lego Art World Map

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego anunciou seu maior conjunto em número de peças - o Lego Art World Map criado inteiramente a partir de blocos de Lego 2D.

Com 11.695 minúsculos elementos colossais, ele diminui o número de peças dentro do Millennium Falcon 2018 Ultimate Collector Series (7.541 peças) e o enorme conjunto Coliseu (9.036 peças) . É enorme, com 104 cm de largura e 65 cm de altura.

Disponível a partir de 1º de junho, custa $ 249,99 nos EUA e £ 229,99 no Reino Unido .

Compreensivelmente, o mapa também tem uma classificação etária superior a 18, por isso é destinado apenas a adultos. Como costuma ser o caso com alguns conjuntos maiores, a classificação etária parece ser um reflexo da paciência e do esforço necessários, e não uma razão pela qual não seria apropriado para um construtor mais jovem criar o conjunto.

O conjunto é feito principalmente de ladrilhos redondos 1x1 em várias cores, enquanto os fundamentos - como muitos conjuntos grandes - são feitos de elementos Technic presos entre si. Na verdade, existem 40 placas de base ao todo.

Aparentemente, o conjunto completo está em três seções e pode ser montado em uma ordem diferente se você quiser ter sua área do globo no centro do mapa.

Você pode personalizar o mapa com alfinetes de tijolos para marcar os lugares que você visitou ou deseja ir. Claro, os construtores podem personalizar o mapa de outras maneiras - é Lego!

O conjunto vem com um livreto de instruções em estilo de mesa de centro, uma moldura de tijolos brancos e dois elementos suspensos para facilitar a exibição, remoção e reconstrução do mapa.

Fiorella Groves, líder da Lego Art, disse: "Sabemos que nossos fãs adultos adoram viajar, mas muitos não conseguem fazer isso há mais de um ano. Achamos que não havia melhor maneira de ajudar a explorar o mundo enquanto relaxa em o conforto de sua casa do que permitir-lhes construir, reconstruir, planejar e relembrar através da construção.

"Esperamos que o Lego Art World Map inspire novas aventuras em alguns e ajude outros a reviver e celebrar as maravilhosas memórias de viagens do passado."

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Escrito por Dan Grabham.