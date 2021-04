Lego apresenta Luigi Starter Course à sua gama Nintendo Super Mario

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego anunciou que agora existe uma versão Luigi do conjunto Nintendo Super Mario Starter Course. Anteriormente, o Starter Course estava disponível apenas com um personagem Mario.

Os conjuntos de cursos iniciais de $ 60 / £ 50 são essencialmente a parte principal da linha Lego Super Mario, aos quais você pode adicionar outros conjuntos, como conjuntos de expansão, pacotes de power-up e pacotes de personagens.

O 71387 Adventures with Luigi Starter Course também é totalmente compatível com o Mario Starter Course, portanto, você pode adicioná-lo facilmente.

A ideia por trás de toda a gama é que você pode criar seus próprios desafios, graças às infinitas maneiras de combinar os conjuntos. Os personagens principais são interativos, então Luigi também tem o mesmo sensor de cor e display LCD para reagir ao movimento. Há também um alto-falante para reproduzir efeitos sonoros e música da icônica série Nintendo.

O novo Luigi Starter Course inclui vários tijolos de cor marrom, significando o bioma Torre que irá desencadear um novo som do Lego Luigi e um? Bloco com recompensas extras.

O novo Luigi Starter Course estará disponível a partir de 1 de agosto, um ano após o lançamento dos conjuntos originais. Em termos de idade, a faixa é avaliada em 6+.

Você pode verificar nosso guia para todos os outros conjuntos de Lego Super Mario aqui .

Escrito por Dan Grabham.