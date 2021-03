Lego apresenta o capacete Star Wars Darth Vader e itens colecionáveis Imperial Probe Droid

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego adicionou três novos conjuntos colecionáveis de Star Wars à sua linha.

Existem dois capacetes - Darth Vader (é claro) e um Scout Trooper, além de um Imperial Probe Droid. Os capacetes seguem outros da coleção de capacetes anunciada no início do ano. Cada um vem com um suporte e uma placa para que você possa colocá-lo em uma prateleira, peitoril de janela ou mesa.

Os novos conjuntos estarão à venda no dia 26 de abril.

O Capacete Darth Vader (75304) é um modelo de 834 peças e é projetado para exibição como o Capacete Scout Trooper (75305), que é um capacete de 471 peças. Eles têm um tamanho de modelo bastante semelhante, mas o capacete de Darth tem mais peças para lidar com o design mais fluido do original.

O Imperial Probe Droid (75306) significa que os construtores adultos podem recriar cenas de Star Wars: The Empire Strikes Back no planeta de gelo Hoth. O Droid de 638 peças vem com um mastro transparente para que você possa suspender o droid sobre a cena de neve que pode ser construída.

"Alguns de nossos personagens favoritos de Star Wars têm as presenças mais profundas e intimidantes na tela, apesar do fato de você não poder ver suas expressões faciais", disse Jens Kronvold Frederiksen, Diretor de Criação da Lego Star Wars.

"Ao recriar os capacetes sinistros de Darth Vader e o Scout Trooper, foi importante capturar os detalhes e recursos essenciais que as pessoas ao redor do mundo reconhecerão, mesmo aqueles que não estão muito familiarizados com a galáxia Star Wars. Acho que todos os três os conjuntos de monitores são extremamente legais e espero que os fãs gostem do processo de construção e fiquem emocionados em exibi-los depois de concluídos. "

Escrito por Dan Grabham.