O conjunto NASA Space Shuttle Discovery da Lego comemora 30 anos desde o lançamento do telescópio Hubble

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O conjunto colecionável mais recente da Lego é uma recriação fiel em escala 1:70 do Space Shuttle Discovery e do Telescópio Espacial Hubble, completo com um expositor.

Já se passaram 30 anos desde que a missão STS-31 foi lançada em abril de 1990. A Discovery e seus cinco membros da tripulação trabalharam para implantar o Telescópio Espacial Hubble. Desde então, o Hubble compartilhou imagens do espaço profundo, levando a avanços na astrofísica e na exploração espacial.

O conjunto é composto por 2.354 peças e naturalmente tem muitos detalhes. Há um trem de pouso funcional e portas de compartimento de carga que se abrem uma após a outra. As portas também possuem adesivos refletivos que representam os radiadores de refrigeração encontrados no ônibus espacial real. Há também uma cabine de comando detalhada e área da tripulação configurada exatamente como no STS-31 plus compartimento de carga útil.

A parte do modelo do Telescópio Espacial Hubble tem uma caixa de espelho articulada como a coisa real. Naturalmente, ele pode ser armazenado no compartimento de carga pronto para ser levantado pelo Sistema de Manipulação Remota ou braço robótico RMS, exatamente como era há três décadas.

Já houve conjuntos de Lego feitos de Discovery antes - um conjunto em parceria com o Discovery Channel e também um conjunto Technic mais antigo .

"O Ônibus Espacial é o veículo mais complexo já feito, então como você pode imaginar, traduzir isso em Lego foi um desafio emocionante", disse o cenógrafo Milan Madge.

"No veículo real, cada centímetro do espaço é usado de maneiras engenhosas. Geralmente, em um modelo Lego, podemos contar com o tamanho para acomodar a estrutura que mantém todo o conjunto unido, mas no Ônibus Espacial Discovery precisávamos criar um exterior liso e um interior capaz de suportar a carga útil. Adicione um trem de pouso funcional e você terá um quebra-cabeça real.

“Esta foi sem dúvida a parte mais desafiadora deste modelo - tentar acoplar o trem de pouso dianteiro e principal sem remover nenhum espaço do compartimento de carga útil e sem comprometer a estrutura do modelo. Minha parte favorita do conjunto é o minúsculo azul assentos que transportaram cinco seres humanos para longe de seu planeta natal em uma missão que nos permitiu descobrir partes do universo nunca vistas antes! "

Escrito por Dan Grabham.