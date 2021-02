Lego revela a programação completa de conjuntos para Lego Vidiyo - e nós tentamos!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego revelou seu conceito Lego Vidiyo recentemente e agora divulgou detalhes sobre a linha completa de conjuntos que estarão disponíveis a partir de 1º de março.

O Vidiyo é, essencialmente, um aplicativo de criação de videoclipes, mas que usa RA para que você possa incorporar os conjuntos que comprar aos seus vídeos. A música em si vem do Universal Music Group, que irá adicionar mais músicas ao aplicativo para adicionar às músicas já disponíveis de artistas como The Weeknd, Mabel, Imagine Dragons e 5 Seconds of Summer.

Estamos usando dois conjuntos de BeatBox do sistema com o aplicativo, enquanto você também pode obter BandMates, minifiguras de bolsa cega que você também pode incorporar em seus vídeos.

Cada conjunto vem com peças digitalizáveis dos BeatBits que oferecem diferentes efeitos que você pode aplicar ao seu vídeo ou tocar como instrumentos - você pode misturar e combinar essas peças e a Lego diz que haverá cerca de 130 delas sendo lançadas no primeiro ano.

Os BeatBoxes vêm com uma minifigura que representa um gênero musical específico, um palco que você pode examinar, dois BeatBits especiais e 14 BeatBits aleatórios.

O aplicativo em si é gratuito e, se você não tiver nenhum conjunto, poderá criar figuras virtuais em vez de digitalizar os conjuntos que possui.

Depois de criar seu vídeo, você pode compartilhá-lo em um feed social (seguro e moderado) que aparece no aplicativo para outros usuários. Nenhuma pessoa identificável tem permissão para aparecer nos vídeos.

Descobrimos que o aplicativo era muito fácil de usar assim que começamos o processo de usá-lo, mas em nossa versão inicial, algumas das telas de carregamento do aplicativo eram lentas. A adição das melodias universais é muito bem-vinda, pois significa que você está realmente criando visuais para uma música que (provavelmente) já conhece bem.

Nosso filho de sete anos começou a criar vídeos, embora depois de um tempo estivesse mais interessado em brincar com os sets do que em criar mais conteúdo no aplicativo. Podemos imaginar como as crianças mais velhas apreciariam ainda mais a criação do vídeo.

William Thorogood, produtor executivo da Lego Vidiyo, nos disse durante um briefing que essa experiência será aprimorada para o lançamento. Thorogood também nos disse que o que a equipe estava procurando fazer era "unir os dois mundos criativos.

"Temos uma experiência de construção muito criativa com o sistema de tijolos Lego e temos expressão criativa em toda a indústria musical, por meio de várias notas e tons e efeitos e sons que se unem para criar a música que conhecemos e amamos."

"Queríamos mesmo encontrar aquela mistura mágica desses dois mundos. Fizemos videoclipes superdivertidos e acessíveis e estamos realmente visando crianças entre 7 e 10 anos com essa experiência. Também queríamos torná-lo realmente seguro .

"Uma das coisas sobre as quais falamos na Lego com frequência é a brincadeira fluida. E é aí que trazemos a brincadeira física e a brincadeira digital em uma experiência perfeita. Para as crianças, brincar é brincar, elas realmente não veem a diferença entre brincadeira física brincadeira digital - é tudo apenas diversão e brincadeira, mas certamente as famílias e os pais com quem falamos, conforme desenvolvemos essas experiências lúdicas fluidas, realmente valorizam ter experiências digitais que são criativas e permitem que as crianças experimentem novas maneiras criativas e brincar em um ambiente seguro. "

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Existem seis BeatBoxes e 12 Bandmates no momento, embora pareça que mais sets estão planejados para o final de 2021.

43102 - BeatBox Candy Mermaid: £ 17,99

43103 - Punk Pirate Beatbox: £ 17,99

43104 - Alien DJ BeatBox: £ 17,99

43105 - BeatBox Party Llama: £ 17,99

43106 - Unicorn DJ BeatBox: £ 17,99

43107 - HipHop Robot BeatBox: £ 17,99

43101 - Colegas: Dançarino do Panda Vermelho; Cheerleader de algodão doce; Shark Singer; Bunny Dancer; Discowboy Singer; Genie Dancer; Samurapper; DJ Cheetah; Saxofonista de Sorvete; Alien Keytarist; Banshee Singer; Baterista Lobisomem: £ 3,99 cada

Escrito por Dan Grabham.