O mais novo conjunto Porsche 911 da Lego pode ser transformado no 911 Turbo ou no Porsche 911 Targa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego lançou um novo conjunto Porsche 911 que você pode construir em dois modelos icônicos do 911 dos anos 1970 e 1980 - o Porsche 911 Turbo e o 911 Targa. Enquanto o primeiro tem teto fixo, o último é um conversível.

O conjunto pode ser integrado a qualquer modelo a qualquer momento.

Não é a primeira vez que a Lego produz um conjunto com o tema 911 - há uma versão Technic do 911 RSR por aí há um tempo , enquanto também havia uma versão Lego Speed Champions do 911 Turbo 1974. Esses modelos certamente se parecem muito mais com os originais do que alguns outros veículos Lego projetados para se parecerem com carros icônicos (estamos pensando no Lego Aston Martin DB5 aqui ).

Em ambas as versões do novo modelo 911, os bancos desportivos 2 + 2 e o painel de instrumentos têm acabamento em laranja escuro e nougat. Outros detalhes do interior incluem um freio de mão, câmbio de marchas e direção funcional, enquanto os bancos dianteiros também se inclinam para frente para acesso aos bancos traseiros.

Também há detalhes específicos para cada construção, como você esperaria de um modelo de $ 120 / £ 120; o 911 Turbo apresenta distintivos Turbo, um eixo traseiro largo, turbocompressor e intercooler, além de um spoiler traseiro.

E o teto do 911 Targa é totalmente removível e pode ser guardado na frente do carro. Há também uma janela traseira envolvente construída em tijolos.

Escrito por Dan Grabham.