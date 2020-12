O mais recente conjunto Technic da Lego é o icônico Jeep Wrangler

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O conjunto Technic mais recente da Lego é baseado no icônico Jeep Wrangler. Mas não é um conjunto grande como o recém-anunciado Ferrari 488 GTE ou o Land Rover Defender do ano passado.

Em vez disso, é mais parecido com o modelo de 830 peças, McLaren Senna GTR e também atingirá uma queda de preço de $ 50 / £ 50. Com 665 peças e uma classificação etária de 9+, é uma introdução ideal para a gama Technic e pode parecer um pouco estranho dizer isso, mas atinge algo que as criações de Lego às vezes não conseguem - realmente se parece com o Jeep Wrangler graças aos faróis redondos e à conhecida grelha de sete ranhuras.

Como é tradicional para veículos Technic, há direção dianteira totalmente funcional, bem como suspensão utilizável e um guincho também. É uma variante reforçada que nos faz desejar uma versão com o tema Jurassic Park ! A suspensão significa que você pode usá-la para ultrapassar obstáculos em sua casa, então, ao contrário de muitos conjuntos Technic, também é algo com que você pode brincar - tem cerca de 24 cm de comprimento e 12 cm de altura.

O capô / capô se abre, enquanto as portas também se abrem e você pode explorar o motor e o interior, incluindo bancos rebatíveis. E, claro, há aquele esquema de cores amarelo brilhante e divertido.

O Lego Technic Jeep Wrangler estará disponível a partir de 1 de janeiro .

Escrito por Dan Grabham.