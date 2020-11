A última versão da Lego do Ecto-1 Ghostbusters é a mais detalhada até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego revelou uma nova versão incrível do lendário veículo Ghostbusters Ecto-1 que é baseado no Cadillac Miller-Meteor 1959 - um dos carros mais conhecidos da história do cinema.

Disponível a partir de 15 de novembro, o novo modelo da série Creator, mais detalhado e maior, vem antes do novo filme Ghostbusters - Ghostbusters: Afterlife, no qual sabemos que veremos o carro antigo em vez de uma nova versão. Vai custar $ 200 ou £ 180 .

Existem algumas melhorias em relação às versões anteriores do Lego (e de fato ao Ecto-1 original), uma vez que a versão no filme tem um assento de atirador que gira para fora do carro, além de manchas de ferrugem!

O primeiro Lego Ecto-1 foi um conjunto de Lego Ideas apresentando minifiguras dos Ghostbusters originais para comemorar os 30 anos do primeiro filme. Rapidamente se tornou difícil de encontrar e as versões ainda mudam de mãos por um dinheiro significativo. Em seguida, houve uma segunda versão para o filme de reinicialização de 2016 dirigido por Paul Feig apresentando Ecto-1 e a motocicleta Ecto-2.

Infelizmente, porém, não há figuras desta vez porque o modelo está em uma escala maior do que uma miniatura, com quase 50 cm de comprimento e 23 cm de altura.

Traga um original de volta à vida! ECTO-1 retorna para uma nova geração de Ghostbusters https://t.co/m3sHqTMvAx pic.twitter.com/kyYf3bEE2v - LEGO (@LEGO_Group) 5 de novembro de 2020

Veja bem, enquanto os outros podem ser considerados conjuntos de peças, este é mais um item de colecionador. Há uma armadilha fantasma que se encaixa na parte de trás, enquanto a direção funciona também. Também há dois novos elementos Lego aqui - o para-brisa feito sob medida e o volante de cinco peças.

O cenógrafo, Michael Psiaki disse: "Adoro criar veículos Lego e, tendo desenhado anteriormente o Lego James Bond Aston Martin DB5, adorei o desafio de trabalhar no Ecto-1. Esta é a versão maior e mais detalhada deste carro que nós já criado, ele está repleto de recursos autênticos e ovos de páscoa, que estou animado para os construtores descobrirem ao montar este modelo. "

Escrito por Dan Grabham.