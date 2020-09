O bebê Yoda de Star Wars ganha uma recriação de Lego (é claro!)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego anunciou mais uma ligação de Star Wars - e esta será super popular. É uma recriação do tamanho de uma mesa ou prateleira de The Child from The Mandalorian - conhecido pela maioria de nós como Baby Yoda.

10 melhores conjuntos de Lego: nossos conjuntos favoritos de Star Wars, Technic, City, Frozen II e muito mais

A menos que você tenha filhos, The Mandalorian foi uma das principais razões para obter Disney + e The Child se tornou um dos brinquedos novos mais quentes do mercado. Provavelmente, a principal surpresa é que Lego demorou tanto tempo para fazer uma recriação de Lego - embora houvesse anteriormente uma versão BrickHeadz.

squirrel_widget_2680628

O conjunto é classificado para maiores de 10 anos e está disponível globalmente a partir de 30 de outubro, mas você pode pré-encomendá-lo hoje. Com certeza, será extremamente popular no período de Natal.

O modelo mede pouco menos de 20cm (7,8 polegadas) de altura e tem um número não desprezível de 1.073 peças. O modelo possui cabeça basculante, orelhas móveis e boca ajustável para que você possa escolher sua própria expressão ao exibi-la.

"Quando recebi o desafio de criar uma versão do Child construída em tijolos de LEGO, eu sabia que tinha que acertar", disse o designer de Lego Michael Lee Stockwell.

“O objetivo era capturar o charme e, acima de tudo, a fofura do personagem, por isso trabalhamos meticulosamente, escolhendo e posicionando cada um dos tijolos. Inclusive incluímos detalhes autênticos como a maçaneta da marcha - um dos brinquedos preferidos da Criança como se viu nas séries."

Escrito por Dan Grabham.