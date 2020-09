O último conjunto de Star Wars da Lego é uma recriação épica da Cantina de Mos Eisley

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lego anunciou o mais recente em sua linha interminável de conjuntos tie-in Star Wars - uma recriação incrível da Cantina Mos Eisley.

É o mais recente conjunto da série Star Wars Master Builder da Lego (não, não a Ultimate Collectors Series ou UCS) e você precisará ser um montador paciente de tijolos, já que existem 3.187 peças colossais. Tem cerca de 19 cm de altura, 52 cm de largura e 58 cm de profundidade quando aberto.

Houve uma versão anterior e mais barata do conjunto, como você pode ver aqui:

Claro, a Cantina foi apresentada em Star Wars: A New Hope na famosa cena em que Han Solo e Luke Skywalker se conheceram. Você poderá mergulhar em um mundo de contrabandistas, músicos, caçadores de recompensas e Jedis, é claro. O prédio principal se abre para que você possa recriar as famosas cenas.

O conjunto também vem com oito minifiguras clássicas de Star Wars, incluindo Luke Skywalker, Han Solo e C-3PO, mas há 21 minifiguras colossais no total. Ponda Baba, Dr. Evazan e Garindan estão em forma de minifigura pela primeira vez. É certamente um dos melhores conjuntos de Lego Star Wars que vimos serem lançados.

O conjunto tem muitas peculiaridades divertidas, é claro, incluindo dois velocistas e uma figura de orvalho. Há também um pôster de Procurado com R2-D2 e C-3PO, além de cristais kyber escondidos em um dos edifícios externos.

Falando sobre o processo por trás do set, o designer Cesar Soares disse: “A primeira vez que assisti a cena da cantina em Star Wars: A New Hope, eu tinha apenas 12 anos. Lembro-me de ter pensado, é aqui que a aventura começa! Anos depois, quando me tornei um designer de Lego Star Wars em 2016, este foi o primeiro conjunto que construí.

"Com este design, adicionamos edifícios externos como a loja Jawa, refinamos os detalhes e escolhemos 21 personagens minifiguras impressionantes, incluindo figuras alienígenas totalmente novas. Adoro que todos os personagens de Star Wars tenham histórias de fundo legais, não importa quão brevemente aparecerem, não foi fácil decidir quais personagens incluir no set, mas esperamos que os fãs amem todo o modelo e sua linha de heróis e vilões. "

O conjunto estará disponível para Lego VIPs a partir de 16 de setembro e globalmente a partir de 1º de outubro. O preço ainda não foi confirmado.

