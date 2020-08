O conjunto de Lego do Beco Diagonal de Harry Potter vem com 14 minifigs e mais de 5.500 peças

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mais recente conjunto de Lego de Harry Potter busca quebrar recordes, com 5.544 peças e medindo mais de um metro de comprimento quando construído.

O cenário do Beco Diagonal de Harry Potter recria algumas das lojas famosas da rua, onde Harry Potter tem seu primeiro gostinho do mundo mágico do qual está prestes a se tornar parte e frequentemente revisitado por meio de livros e filmes.

Enquanto todo o conjunto teria mais de um metro de largura quando construído, há liberdade para reorganizar a ordem das lojas e criar a versão do Beco Diagonal que você deseja ver.

As lojas incluem Loja de Varinhas de Olivaras, Implementos de Escrita Scribbulus, Suprimentos de Quadribol de Qualidade, o Profeta Diário, Sorveteria Florean Fortescue, livraria Flourish & Blotts e Weasleys Wizard Wheezes.

Existem fachadas e interiores de lojas, 14 minifigs incluindo personagens centrais, permitindo que você recrie cenas de vários filmes de Harry Potter .

"Adoro a fidelidade do design final aos detalhes arquitetônicos do filme. Você mal consegue ver alguns desses prédios passando por sua tela, mas rastreamos diferentes fotos dos cenários - algumas delas de quase 20 anos atrás - até certifique-se de que tudo está no local. Beco Diagonal é o maior conjunto que eu projetei até hoje e estou muito orgulhoso de como ele veio junto ", disse Marcos Bessa, líder de design da Lego Harry Potter, comentou.

Para quem deseja ver mais de perto, a Lego também está lançando-o como uma experiência de realidade aumentada por meio de seu site em Lego.com/enterthemagic .

É um conjunto enorme e provavelmente estará em muitas listas para o Natal e vem com um preço muito alto de £ 369,99.

Escrito por Chris Hall.