Ikea e Lego se unem em caixas de armazenamento nas quais você pode construir

(Pocket-lint) - Era apenas uma questão de tempo até que a Lego se unisse à Ikea - e agora isso aconteceu com uma coleção de armazenamento da Ikea chamada BYGGLEK, que apresenta travas de Lego na parte superior e nas laterais.

Haverá também um conjunto especial de Lego que funciona com as caixas, dizem as duas empresas.

Como você pode imaginar, as caixas envolvidas são projetadas para armazenar Lego (embora não possamos colocar todos os nossos Lego nelas). No total, são quatro produtos diferentes - um conjunto de três caixas pequenas, dois conjuntos de caixas maiores e o conjunto de lego acima mencionado.

O intervalo começará a partir de £ 10 a partir de 1º de outubro.

A Ikea diz que o processo de pensamento por trás das caixas era que, ao arrumar o Lego, a brincadeira seria interrompida - então por que não tornar o armazenamento parte da brincadeira? As compilações de Lego podem ser armazenadas na parte superior da caixa.

Andreas Fredriksson, designer da Ikea, diz: "Onde os adultos costumam ver bagunça, as crianças veem um ambiente criativo estimulante, e BYGGLEK ajudará a preencher a lacuna entre essas duas visões para garantir brincadeiras mais criativas nas casas ao redor do mundo.

"Além disso, a coleção BYGGLEK combina perfeitamente com outros produtos Ikea.”

Preços dos produtos Ikea / Lego BYGGLEK:

Caixa BYGGLEK com tampa, conjunto de 3 por £ 10

Caixa BYGGLEK com tampa (C26xW18, Alt.12cm), £ 12

Caixa BYGGLEK com tampa (C35xL26, Alt.12cm), £ 15

Conjunto de blocos LEGO BYGGLEK com 201 peças, £ 15

Escrito por Dan Grabham.