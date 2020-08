Construímos o navio Lego City Ocean Exploration!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego se uniu à National Geographic no início deste ano para lançar alguns conjuntos de exploradores oceânicos em nome da conscientização sobre a exploração e proteção oceânica por meio do jogo. Tivemos a sorte de construir o maior deles - o Navio de Exploração do Oceano (conjunto 60266) com 745 peças.

É caro em termos de proporção de peça por cento porque vem com duas metades enormes do navio que se unem para formar uma embarcação de 63 cm de comprimento com espaço para helicóptero, mini submarino, gaiola de tubarão e um guindaste que pode levantar o submarino e gaiola dentro e fora da água.

E a razão dessas duas grandes partes do casco? Este navio FLUTUA. Sim, no verdadeiro estilo Lego, é uma embarcação flutuante que você pode tomar no banho ou na piscina infantil. Isso acrescenta muito ao jogo, porque você pode abaixar o guindaste na água da mesma forma que o navio faria na vida real.

A acomodação no navio também é muito detalhada, com ponte no topo, camas no meio e um laboratório com computadores e afundados no casco.

É um conjunto inteligente, mesmo que grande parte do valor da peça venha dos bits extras que também incluem um pequeno naufrágio e um bote. Também há oito minifiguras com o conjunto, então há muito valor de jogo. O submarino fica embaixo do heliporto na frente do navio.

É classificado como 7 +, então nós o entregamos ao nosso filho de seis anos para trabalhar. Exceto que ele não o fez - ele o quebrou em uma manhã! A construção ocorre em três partes - primeiro você constrói o helicóptero e o bote, depois o naufrágio e finalmente o próprio navio, o que obviamente leva mais tempo.

O navio tem uma construção excelente e é muito flexível para brincar - é uma compra autônoma ideal se você não tiver muito Lego (não, não conhecemos pessoas assim também).

Aqui está nosso diário de construção em forma de imagem - clique para ver nossa construção em andamento.

Também na série está a Base de Exploração Oceânica. A Lego diz que os fundos arrecadados com os conjuntos irão para doações para a exploração e conservação do oceano. "Cuidar do nosso planeta está se tornando cada vez mais relevante para as crianças ao redor do mundo", diz a designer de Lego Ellen Bowley. "Eles estão mais comprometidos em ver mudanças ambientais positivas do que qualquer geração anterior, e sua criatividade desempenhará um papel fundamental na busca de soluções que ajudem a proteger melhor nossa vida selvagem."

