Uma versão Lego do Nintendo NES está chegando - será lançada ao lado da principal linha de Super Mario?

Lego e Nintendo devem colaborar novamente, com uma versão em tijolo do NES aparentemente programada para um lançamento em 1 de agosto.

O set épico terá o que parece ser uma versão em tamanho real do console, cartucho e controlador, completo com uma TV CRT com uma cena do jogo na tela. De acordo com uma página do manual de instruções, você também pode participar do próximo Super Mario Starter Course.

Você pode colocar a figura de Mario em cima da TV em um slot especial, embora não esteja claro como isso irá adicionar à experiência.

O NES da Lego certamente será uma construção épica com 2.646 peças e é um conjunto de mais de 18 anos, como a recente colaboração com Micky e Minie com a Disney. A caixa do NES foi projetada para refletir também o estilo do console original. Mas, como seria de esperar, não será barato com relatórios sugerindo um preço acima de US $ 200 / £ 200.

As imagens vazadas foram reveladas pelo site chinês VJGamer, mas parecem estar no dinheiro, pois a própria Lego provocou o lançamento do cenário em um tweet (que você pode ver abaixo).

A série de jogos Super Mario será lançada em 1º de agosto - e estamos muito animados para jogar com eles também!