Lego faz parceria com a National Geographic para um novo lote de conjuntos Lego City e Friends

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Lego se uniu à National Geographic para lançar alguns conjuntos Lego City e Lego Friends, projetados para criar consciência sobre a proteção de espécies ameaçadas de extinção.

A National Geographic não é uma nova adição à lista aparentemente interminável de acordos de licenciamento da Lego - a Lego já havia lançado alguns outros conjuntos conectados à marca.

Os novos conjuntos mais interessantes fazem parte da série Lego City, com uma Base de Exploração Oceânica subaquática e um amplo conjunto de Navio de Exploração Oceânica. Os conjuntos Lego Friends são voltados para crianças mais novas, com peças coloridas e cenários mais simples. Todos os conjuntos são baseados em configurações da vida real.

A Lego diz que os recursos arrecadados com os equipamentos serão destinados a subsídios para a exploração e conservação dos oceanos.

A série possui um site de campanha projetado para ajudar crianças e pais a aprender sobre o trabalho de conservação de pandas, tubarões, elefantes, criaturas do fundo do mar e muito mais. Eles podem aprender como seus conjuntos se encaixam no mundo da conservação.

"Cuidar do nosso planeta está se tornando cada vez mais relevante para as crianças de todo o mundo", diz a designer de Lego Ellen Bowley. "Eles estão mais comprometidos em ver mudanças ambientais positivas do que qualquer geração anterior, e sua criatividade desempenhará um papel fundamental na busca de soluções que ajudem a proteger melhor nossa vida selvagem".