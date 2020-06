Mickey e Minnie Mouse montáveis da Lego são simplesmente super

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Lego anunciou um grande modelo do Mickey e Minnie Mouse da Disney.

Destinado a fãs adultos de Lego (o conjunto é marcado como sendo maior de 18 anos), os modelos são obviamente para quem está no mercado de itens colecionáveis, em vez de conjuntos de jogos.

O conjunto exigirá um pouco de paciência para montar uma coisa - existem 1.739 peças no conjunto e o preço é algo de dar água nos olhos por US $ 180 / £ 170.

As figuras são consideráveis - com 36 cm de altura - e também existem alguns acessórios que você pode construir, como uma câmera clássica.

O designer de Lego Ollie Gregory diz que eles tiveram que trabalhar duro para acertar o design deste conjunto.

"Sempre procuramos projetar coisas que as pessoas gostariam de colocar em suas prateleiras, incluindo as minhas, e é por isso que escolhemos o design clássico do Mickey Mouse com a icônica silhueta e paleta de cores. Como uma surpresa para os construtores, os personagens o interior é construído a partir de elementos coloridos inspirados em roupas clássicas usadas pelo par no passado.

"Havia muitos desafios a serem superados. Por exemplo, para criar as pontas dos narizes, tivemos até que trazer de volta o clássico Space Helmet em preto, que não é visto desde 1987. Os fãs de Lego também perceberão que estreamos uma nova cor neste conjunto, marrom com Opalesence, na primeira vez em que é incluído em qualquer conjunto - para que haja muito o que explorar com essa compilação! "

A Lego e a Disney colaboraram repetidamente nos últimos anos - em 2019, a Lego comemorou recentemente 20 anos de sets de Guerra nas Estrelas e, é claro, a marca Star Wars agora pertence à Disney.

A Lego também lançou conjuntos Frozen e Toy Story nos últimos tempos também. A Lego também lançou recentemente um conjunto Steamboat Willie Lego Ideas, enquanto também há uma recriação do clássico Castelo da Disney.