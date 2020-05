A Lego Technic Lamborghini Sian é uma reprodução fiel de 4.000 peças do supercarro épico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Lego revelou uma reprodução de 4.000 peças em escala 1: 8 do Lamborghini Sián FKP 37, disponível em junho.

O carro de verdade foi exibido pela primeira vez no Salão Automóvel de Frankfurt do ano passado, em setembro. Apenas 63 dos carros reais estão sendo produzidos, então isso será um pouco menos de uma edição limitada.

Lembre-se, como ele custa US $ 380 / £ 350, provavelmente não será enviado em grandes quantidades!

Como seria de esperar de um conjunto Technic, o modelo apresenta todos os recursos complexos que você esperaria, como as portas de tesoura, um spoiler traseiro que é ativado com um interruptor no cockpit. De maneira semelhante a outros conjuntos Technic, também há muitas engrenagens de trabalho, desta vez em uma caixa de câmbio sequencial de oito marchas que funciona usando um câmbio de marchas, como na realidade.

O motor está na traseira, é claro, enquanto por baixo do capô / capô é uma pequena surpresa - uma bolsa da Lamborghini para a noite e um número de série que desbloqueia conteúdo de vídeo especial com especialistas da Lamborghini e Lego falando sobre o modelo.

O carro é terminado em um verde-limão vívido e atraente, enquanto as rodas são terminadas em ouro (um choque se você nos perguntar). O modelo mede 13 cm de altura e tem 60 cm de comprimento - é um modelo grande.

A Lego está lançando-a como sucessora do incrível Bugatti Chiron, que você pode comprar por muito menos do que custou quando lançado pela primeira vez.

Não se esqueça de conferir o nosso guia dos melhores conjuntos de Lego do mercado .