Animal Crossing New Horizons Lego é uma partida feita no Céu

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pegue as duas coisas que mais nos ajudam no bloqueio, combine-as em uma idéia gloriosa e já estamos vendidos.

Um conjunto Lego de Animal Crossing New Horizons apareceu no site da Lego Ideas e já é mais da metade do caminho para ser considerado para uma possível liberação do consumidor.

Construída pelo super fã Micro_Model_Maker da Lego , a construção de Animal Crossing New Horizons: Nooks Cranny apresenta a loja administrada por Timmy e Tommy Nook na sensação do Nintendo Switch .

Atualmente, está na fase de suporte, na qual os visitantes do site Lego votam se gostariam de ver o conjunto se tornar um produto real e está a caminho de alcançar a marca de 10.000 apoiadores necessária para alcançar a próxima fase.

Se isso acontecer, ele será avaliado pela equipe da Lego Ideas quanto à viabilidade.

É claro que ele poderia se deparar com algumas águas mais complicadas - licenciamento etc. Mas, considerando que a Lego assinou recentemente um acordo com a Nintendo para os sets de Mario , não é demais imaginar que um acordo possa ser feito.

Enquanto isso, confira a página do Lego Nooks Cranny e dê seu próprio apoio. Todos nós ficamos por trás disso e você nunca sabe, podemos estar vendo isso nas lojas em algum momento.