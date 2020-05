A lista mais recente de Lego Ideas de conjuntos potenciais é um banquete com Tesla Cybertruck, Knight Rider, Indiana Jones e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A lista mais recente de possíveis conjuntos de Lego Ideas é um banquete absoluto, com algumas idéias, incluindo o carro Knight Rider KITT e o Tesla Cybertruck.

O programa Lego Ideas permite que qualquer pessoa envie idéias definidas. Conjuntos que ultrapassam o limite de 10.000 torcedores são então considerados pela Lego como conjuntos reais de Lego.

No total, os 26 conjuntos ultrapassaram o limite durante o período mais recente da revisão, mais do que o dobro do número usual de conjuntos a serem considerados - provavelmente devido ao crescimento de pessoas com tempo para construir no momento presente.

Outras idéias licenciadas também estão no topo da agenda, com uma cena de Mary Poppins, além de um conjunto de trilogia de Indiana Jones, o Krusty Krab de Spongebob Squarepants e o carro de Chitty Chitty Bang Bang.

Futurama também está representado com a sede do Planet Express, enquanto também há o Castelo Hyrule de Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Há também um foguete Blue Origin, torre de lançamento e Blue Moon Lander também, e isso é antes de você chegar ao Queen - a banda não é a pessoa - Miracle Express. Esse é o trem, como mostra o single de 1989 da banda, Breakthru.

E isso é antes de você ter várias idéias originais também.

A Lego relatará o progresso dessas ideias de conjuntos no final de 2020 - o próximo conjunto de conjuntos a ser decidido é a terceira série de ideias de conjuntos a partir de 2019.