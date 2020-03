Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Lego anunciou uma parceria com a Nintendo para finalmente trazer Mario para sua franquia de construção de tijolos, mas ele não é o primeiro personagem de jogos a receber a honra.

A Lego e várias outras empresas de brinquedos para construção de tijolos, como a Mega Bloks, lançam conjuntos baseados em jogos de grande nome há anos.

Aqui estão alguns dos nossos favoritos ...

Começaremos com o mais recente, que deve chegar às lojas ainda este ano. Os conjuntos de Lego Super Mario parecem um pouco diferentes, pois, em vez de criar minifigs de Mario, Luigi, Princesa Peach e o resto da turma, existe um elemento interativo e tecnológico. O próprio Mario incorpora telas de LED - como os olhos e a camisa. Eles interagem com os blocos de cenário para criar jogos com sons.

Um dos primeiros jogos de empate, a linha Minecraft começou como um projeto Lego Ideas, mas se transformou em uma poderosa coleção de conjuntos de jogos para jovens e idosos. Uma de suas belezas é que o jogo em si é vagamente baseado na construção de tijolos, portanto o tema combina perfeitamente.

Baseado no popular jogo multiplayer online, os conjuntos Lego Overwatch são alguns dos mais inventivos do mercado. Eles não são baratos, com o nosso favorito - o conjunto Junkrat & Roadhog custa 45 libras no Reino Unido -, mas são muito precisos para os personagens do jogo. E você não pode vencer os minifigs dedicados para adicionar a qualquer coleção Lego adequada.

Uma das gamas de Mega Bloks / Mega Construx que ainda estão fortes hoje em dia, Halo cria conjuntos interessantes graças aos veículos Warthog e às figuras Spartan / Master Chief. Suspeitamos que mais conjuntos serão anunciados ainda este ano, provavelmente ligados ao lançamento do próximo jogo da série, Halo: Infinite.

Embora seja difícil encontrar hoje, a linha World of Warcraft da Mega Bloks foi excelentemente detalhada - talvez demais em alguns casos, pois não eram tão difíceis de montar. Não sabemos ao certo por que eles caíram da graça um pouco, embora seja possível que o terrível passeio nas telonas possa ter contribuído. No entanto, talvez veremos a franquia retornar agora que o jogo voltou a ser altamente popular novamente.

Talvez uma das conexões mais estranhas com um brinquedo infantil, considerando o assunto, a linha Call of Duty é bastante ampla, oferecendo helicópteros, motos e todos os tipos de veículos de batalha. Há até um soldado sorridente empunhando um lança-chamas. Ainda assim, lembramos de nossos antigos soldados de brinquedo de plástico e estes são definitivamente um passo em frente deles. Apenas espere até que o pequeno Johnny transforme sua diversão em construção de tijolos em Modern Warfare no Xbox - isso vai impressionar sua minúscula mente.

Lançados para coincidir com o lançamento das edições remasterizadas da Activision das trilogias Crash Bandicoot N. Sane e Spyro Reignited , esses mini-sets ofereciam pequenos tijolos para a construção dos dois personagens principais. Infelizmente, eles nunca estavam amplamente disponíveis, tendo sido oferecidos como bônus exclusivos para pré-encomendas dos jogos da varejista americana GameStop. Você pode encontrar um ou dois no ebay nos dias de hoje, normalmente enviando dos Estados Unidos.

Mesmo que não os liste como em andamento, o Mega Construx tem vários conjuntos completos de Destiny disponíveis, com minifiguras e veículos em oferta. Nosso favorito (e atualmente enfeitando nosso próprio escritório) é o kit Kobrus Destiny Hunter. Como o BrickHeadz da Lego, essas figuras grandes são fáceis de montar e funcionam muito bem como ornamentos e objetos de coleção depois. Você também pode obter modelos da linha para Assassins Creed e Halo.