O Fiat 500 da Lego é uma recriação fiel do clássico do design

O mais recente Lego Creator Expert programado para chegar às ruas é uma recriação fiel da lenda do design italiano que é o Fiat 500 - o original, isto é, não a versão moderna bastante arrogante.

Não é o primeiro carro pequeno a ser incorporado na série Creator Expert - o Mini Cooper existia há alguns anos, embora tenha sido descontinuado.

Vários outros carros foram introduzidos como parte da série, incluindo o Ford Mustang, que ainda está à venda ao lado de um ônibus de dois andares de Londres, VW Camper e Beatle, além do Aston Martin DB5 de James Bond (que não parece tão bom quanto o original em nossa opinião).

O carro é baseado no Fiat 500F do final dos anos 1960 e apresenta um teto solar interior e funcional detalhado para que você possa aproveitar o sol italiano enquanto navega pela Costa Amalfitana. É um modelo de 960 peças com pneu sobressalente na bagageira, um porta-bagagens na parte traseira e um capô de abertura.

Além do ambiente, há um cavalete dobrável com uma pintura do carro fora do Coliseu de Roma.

Quer saber como esse modelo foi projetado? Confira este vídeo com comentários do cenógrafo Pierre Normandin.