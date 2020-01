Há uma Estação Espacial Internacional Lego Ideas chegando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Já se sabe há algum tempo que a Lego estava voltando sua atenção para a Estação Espacial Internacional (ISS) e que esse dia finalmente chegou.

É parte da série Lego Ideas que pega as idéias dos fãs e as transforma em realidade - mas não foi originalmente escolhida pelo comitê que decide quais conjuntos escolher.

De fato, o conjunto foi ressuscitado como parte das comemorações do 10º aniversário da Lego Ideas, que deu aos usuários a chance de trazer de volta um conjunto anteriormente rejeitado. A ISS ganhou por uma milha do país (apesar de ter enfrentado uma competição bastante atrevida em nossa opinião).

"Decidimos que uma dessas grandes idéias deveria ter uma segunda chance, então pensamos em transformar o processo de Lego de cabeça para baixo", disse Hasan Jensen, da Lego. "Foi muito divertido acompanhar a votação dos fãs".

Houve outros rumores e vazamentos de que o set estaria à venda em fevereiro. E agora há esse teaser bastante convincente que segue uma revelação de 21 de janeiro.

Este modelo da Nasa contém 864 peças, incluindo a própria estação espacial icônica e um ônibus espacial Lego Nasa com três mini naves espaciais de carga.

O conjunto vem com um livreto de 148 páginas, repleto de fatos e informações interessantes sobre a própria ISS.

Como um conjunto de Lego Ideas, ele não tem o mesmo nível de detalhe que um conjunto de Especialistas em Criadores - é mais parecido com o conjunto do Lunar Lander do ano passado, que também atingiu a marca de 1.000 peças.