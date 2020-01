Lego adiciona terreno de Old Trafford do Manchester United à sua detalhada série Creator Expert

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No que pode ser a primeira de muitas gravações com equipes, a Lego anunciou uma versão em tijolo do icônico terreno de Old Trafford do Manchester United, que comemora seu 110º aniversário este ano (embora pareça um pouco diferente hoje do que há 110 anos ).

Em vez de fazer parte da série Lego Architecture de paisagens urbanas em miniatura e edifícios icônicos, o novo modelo de 250 libras pertence ao Creator Expert, a linha de modelos caros e premium com adultos em mente.

Embora muitos conjuntos de especialistas em criadores estejam em escala minifigura - como a excelente montanha-russa, a casa de pão de gengibre de 2019 e a nova livraria para 2020 -, há muitos que não se encaixam nessa escala.

O modelo de réplica 1: 600 é classificado para maiores de 16 anos, embora, à primeira vista, pensemos que os construtores mais jovens estariam bem construindo-o com uma pequena ajuda. Assim como em outros conjuntos de criadores especializados, a classificação etária pode ter mais a ver com a paciência necessária para criar o conjunto - afinal, ele possui 3.898 peças e leva muitas horas para ser construído.

Você precisará de um pouco de espaço para armazená-lo - ele tem 18,5 cm de altura, 47 cm de comprimento e 39 cm de largura. Há uma base sólida de exibição, portanto, deve ser bastante fácil movê-lo.

Existem vários detalhes importantes no set - à direita está uma versão minúscula da estátua do United Trinity de 2008, que fica no pátio, com George Best, Sir Bobby Charlton e Denis Law. E o Relógio de Munique - comemorando o desastre de Munique em 1958 - fica do lado do canto sudeste.

O conjunto estará à venda em geral no dia 1º de fevereiro , embora os membros Lego VIP tenham a opção de comprar a partir de 16 de janeiro, quando também estará disponível nas lojas Lego.