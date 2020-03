Os 10 melhores conjuntos de Lego 2020: nossos Star Wars, Technic, City, Frozen II favoritos e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A cada ano, a Lego lança pilhas de novos conjuntos que combinam franquias de renome, outras marcas e o melhor de séries tradicionais, como Lego City e Lego Technic.

Existem centenas de novos conjuntos para escolher e, agora que a Lego atrai um grande número de adultos e crianças, a escolha é quase infinita e é impossível coletar tudo.

Mas quais são os melhores conjuntos de Lego? Aqui está o nosso top 10 definitivo no momento. Também escolhemos propositadamente de várias faixas com preços diferentes.

Essa recriação fiel do Batmóvel de 1989 tem 3.300 peças pesando mais de 3 kg (sim, mais de três quilos de tijolos!). É um assombro absoluto e ouvimos de um passarinho que a Lego vendeu milhares deles assim que foram colocados à venda.

A série de arquitetura da Lego não é barata, mas os conjuntos são ótimos presentes. Agora há uma variedade de lugares disponíveis, com Nova York, Paris, Las Vegas e muito mais. Também há um conjunto mais detalhado da Trafalgar Square em Londres.

A Lego agora é famosa por seus produtos de ligação, especialmente com a Disney, com quem trabalhou em várias franquias, incluindo Cars e, é claro, Star Wars. Este castelo de três níveis vem com mini-bonecas Anna, Elsa e Kristoff (um pouco como minifiguras) e é para maiores de 5 anos.

Um dos nossos conjuntos Technic favoritos de nível básico, esse conjunto possui alguns recursos interessantes, incluindo um mecanismo para mover a vela e um leme conectado ao volante. Você também pode reconstruir o conjunto em um catamarã.

Sim, estamos indo um pouco loucos para a Technic, mas é difícil não fazê-lo - alguns dos cenários agora são realmente fantásticos. Este Porsche 911 RSR é um dos melhores carros da Technic, pois realmente se parece com o original e está disponível a preços comparativamente baixos no momento.

OK, vamos admitir - temos muito tempo para o City Lego e não é só nostalgia. Este Monster Truck é bastante brilhante e qualquer criança de 5 a 7 anos adoraria. É tão bom porque a suspensão é, basicamente, um pouco de Technic, utilizando algumas bandas elásticas. Como tal, o caminhão é capaz de montar obstáculos como um caminhão monstro real.

No outro extremo da escala da cidade é este - um resort alpino deslumbrante que será um dos melhores jogos para os jovens esquiadores. Completo com loja, patrulha de esqui, helicóptero, skidoo e 4x4 com limpa-neves, há muito o que ocupar. Também há um bar para apr-ski.

Oculto Lado é o tema mais recente da Lego que usa um aplicativo de AR no seu telefone para dar vida aos aparelhos. Embora a série seja um pouco problemática em termos do que ela oferece (e o aplicativo também), existem alguns conjuntos excelentes no intervalo. Nossa escolha é este ônibus escolar, que é um conjunto bastante sólido - muito tempo depois que o apelo do Hidden Side diminuiu, esse conjunto será ótimo como parte de uma configuração da Lego City.

Outro conjunto importante de Star Wars é esse - o Slave l, que faz parte da reedição de 20 anos da Lego de alguns dos principais conjuntos de Star Wars (faz 20 anos desde o primeiro conjunto de Star Wars da Lego que coincidiu com A Ameaça Fantasma). Além de Boba Fett, Han Solo, Zuckuss e 4-LOM, você também recebe uma minifigura de princesa Leia de 20 anos de bônus com suporte de exibição.

Nós queremos isso! Revelada ao mesmo tempo em que a Land Rover mostrou o novo Defender, a recreação Lego é um modelo extremamente detalhado com volante de trabalho, bancos traseiros rebatíveis para a frente, caixa de velocidades sequencial de 4 velocidades, tração integral com três diferenciais, independente suspensão e motor de seis cilindros.