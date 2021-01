Os blasters de Nerf Rival Curve Shot podem disparar nas esquinas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As feiras de brinquedos de Londres e Nova York geralmente acontecem nessa época do ano, mas, como tudo o mais, foram afetadas pela pandemia. No entanto, ainda podemos esperar que as empresas de brinquedos demonstrem novos brinquedos para 2021 - provavelmente em suas próprias apresentações online.

A marca Nerf da Hasbro , por exemplo, revelou uma nova série de blaster que deve ser um grande sucesso este ano - se alguém puder sair para brincar com os amigos. O trio de blasters Nerf Rival Curve Shot vai começar a chegar às lojas em março e, como o nome sugere, podem disparar nas esquinas. Bem, mais ou menos.

Cada um dos blasters - o Flex XXI-100, Sideswipe XXI-1200 e Helix XXI-2000 - vem com um focinho que pode ser torcido para adicionar spin diferente em rodadas semelhantes a bolas. Além de fazer curvas à esquerda e à direita nos tiros, você também pode usá-los para disparar sobre obstáculos, para atingir alguém escondido atrás de uma cobertura.

O Flex é um blaster de estilo pistola, o Sideswipe mais como um rifle, enquanto o Helix é bombeado.

Até agora, apenas os preços dos EUA e detalhes de lançamento foram revelados: tanto o Flex quanto o Sideswipe estarão disponíveis a partir de 1º de março de 2021 com preços de $ 14,99 e $ 24,99, respectivamente.

O Helix estará disponível a partir de 1º de agosto de 2021, com preço de $ 29,99. Também será exclusivo da Target nos Estados Unidos.

Também atualizaremos quando tivermos detalhes do Reino Unido.

Escrito por Rik Henderson.