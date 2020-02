Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Star Wars: The Mandalorian é, sem dúvida, a estrela da Disney + , que está disponível nos EUA agora e chega a outros países, incluindo o Reino Unido, em 24 de março.

Situado cinco anos após o retorno dos Jedi e 25 anos antes de Force Awakens, conta a história de Din Djarin, um caçador de recompensas mandaloriano no estilo de Boba Fett, e sim, também apresenta "Baby Yoda" (The Child) que você pode ter visto nas mídias sociais.

Emocionante, vimos uma nova linha de brinquedos, figuras e roupas antes de sua estréia na New York Toy Fair e existem algumas figuras reais de destaque e conjuntos de Lego que, com certeza, jovens e idosos irão gostar.

Como seria de esperar, haverá um exército de brinquedos The Child indo para as lojas nos próximos meses. O principal entre os que estavam em exibição foi a figura The Child Animatronic da Hasbro.

O personagem estava no modo de demonstração no evento, mas evidentemente reage ao ser pego com movimento, som e expressões. Vai custar £ 59,99 quando disponível no Reino Unido.

Houve também uma forte oferta da Lego. Um novo cenário para o show contou com o navio Razor Crest do Mandalorian, completo com minifiguras para cada personagem - incluindo, talvez, a menor estatueta de Baby Yoda do mundo. Havia também alguns Lego BrickHeadz de aparência legal para vários personagens.

"Encontrar maneiras de envolver e surpreender o público com essa nova história de Guerra nas Estrelas tem sido uma tremenda oportunidade", disse Jon Favreau, criador do Mandalorian.

"E atrasar o desenvolvimento [de brinquedos] dará a todos a chance de descobrir o personagem carinhosamente conhecido pelos fãs como Baby Yoda juntos.

"Isso é algo especial na era dos spoilers. Aprecio muito a parceria com as equipes da Lucasfilm e da Disney que estão traduzindo esses personagens em produtos para os fãs gostarem".

1/6 Andy Robertson

Juntamente com os produtos Mandalorian, vimos uma nova linha de suporte à série final de Star Wars: The Clone Wars.

Também no Disney +, essa série começa no final do Episódio II - Ataque dos Clones e termina quando chega aos eventos do Episódio III - A Vingança dos Sith.

Junto com as estatuetas e as peças de veículos, destacou-se o Mandalorian Darksaber da Hasbro. Isso foi visto pela primeira vez em The Clone Wars e contribui para uma adição feliz a qualquer batalha de Star Wars Lightsaber para crianças.

"Desde personagens inovadores como The Child até a amada Skywalker Saga e tudo mais, Star Wars tem a capacidade de se conectar com fãs geração após geração", disse o presidente de produtos de consumo da Disney, Ken Potrock.

"É uma honra poder oferecer produtos e experiências que permitem que nossos fãs em todo o mundo celebrem seus personagens e histórias favoritos 365 dias por ano."

O clamor e a emoção do evento não surpreenderam. É disso que se trata essas coisas.

Certamente ficou claro que The Mandalorian já ocupou um lugar especial no universo de Star Wars. E com isso produziu uma nova estrela surpresa na forma de The Child.