Não importa o quão responsável ou comunicativo seus filhos sejam, garantir que suas atividades on-line sejam seguras e saudáveis não é fácil.

Para os pais, este é um desafio em muitos níveis. Que conteúdo as crianças estão acessando? Quais dispositivos eles estão usando para ficar online? A que hora do dia eles estão se conectando e quanto tempo estão gastando em atividades diferentes?

Enquanto os dispositivos modernos vêm com seus próprios controles dos pais, esses sistemas não se comunicam. Definir limites de acesso ao YouTube em um console pode significar que as crianças simplesmente migram para uma tela diferente depois que isso acaba.

É aí que entra o Circle. É um balcão único para controlar o uso da Internet de uma família na fonte e está disponível através de um dispositivo dedicado ou de roteadores e serviços parceiros. Então, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Circle e como ele funciona.

O Circle é uma plataforma de controle dos pais que vem com vários dispositivos e serviços - incluindo alguns roteadores de terceiros que oferecem um bônus aos usuários.

Você também pode comprar uma caixa física separada da Circle diretamente ou de outros varejistas on-line, que fornecem acesso à plataforma para aqueles que já possuem um roteador da Internet e não desejam mudar de provedor.

Ele se conecta sem fio à sua rede doméstica e fornece o mesmo monitoramento, controle dos pais e capacidade de relatar atividades da Internet que são complicadas em alguns dos outros dispositivos habilitados para o Circle.

O sistema é inteligente porque faz isso para todos os dispositivos que você tem em casa individualmente. Ele pode atribuir cada dispositivo a diferentes limites específicos do usuário, por exemplo. E, como os controles dos pais do Nintendo Switch , você controla o Circle a partir de um aplicativo no seu smartphone e recebe mensagens diretamente quando os limites são excedidos.

Portanto, pode permitir o controle sobre dispositivos específicos em casa, como aqueles usados predominantemente por seus filhos, sem afetar as habilidades da Internet dos dispositivos dos pais.

Assim como qualquer taxa de dispositivo, o Circle é um serviço de assinatura paga, embora exista também um plano de associação gratuito, com um conjunto de recursos reduzido.

A versão básica (gratuita) do serviço inclui filtros, relatórios de histórico e a capacidade de pausar a Internet para todos os membros de sua família.

Por US $ 9,99 por mês, você obtém a associação Premium, que adiciona a capacidade de ajustar diferentes configurações para cada membro da família individualmente, além de funcionalidade de pesquisa segura, limites de tempo, hora de dormir, folga, recompensas (uso extra da Internet para concluir tarefas de casa etc.) e relatórios de uso geral.

Quando você se inscreve no Circle, recebe um mês de prêmio gratuitamente. No entanto, alguns dispositivos podem estender esse período de uso gratuito.

Por exemplo, isso inclui a caixa Circle Home Plus da empresa . O modelo de segunda geração de seu próprio dispositivo vem com um ano de Circle Premium de graça.

Outros dispositivos compatíveis com a plataforma incluem a caixa Circle with Disney , que o Home Plus conseguiu. Ainda pode ser encontrado disponível em alguns varejistas, para que você possa ser tentado (pois custa menos). No entanto, uma palavra de aviso: é compatível apenas com o software Circle mais antigo, portanto, mais barato não significa necessariamente melhor.

Vários roteadores Netgear e seus sistemas de rede em malha WiFi Orbi vêm com o Circle incorporado, então você só precisa se inscrever no serviço em si e não precisa de uma caixa separada em sua casa.

Além disso, a Sky no Reino Unido oferece uma versão do Circle na forma de seu recurso opcional Sky Broadband Buddy para seus assinantes da Internet. É personalizado especificamente para os clientes da Sky Broadband, mas é alimentado por Circle.

O Sky Broadband Buddy faz parte do complemento Sky Broadband Boost, que custa £ 5 por mês além de um plano de banda larga regular e vem com outros extras, incluindo Wi-Fi garantido em todos os cômodos da sua casa.

Usar o Circle, seja na caixa dedicada ou através de um serviço de parceria, é uma experiência reveladora. Depois de configurado e funcionando, leva apenas alguns dias para você ver claramente quanto tempo cada membro da família está gastando em diferentes atividades online, independentemente dos dispositivos que estão usando.

Essas informações permitem configurar limites de tempo para atividades específicas usando o aplicativo Circle Parental Controls dedicado para iOS ou Android . Você pode restringir o uso do YouTube, Xbox ou Twitter, por exemplo - ou bloquear sites e serviços específicos que não são adequados.

Alguns jogos também podem ser especificamente limitados - como o Roblox. Quando o tempo termina para um usuário específico, eles recebem a mensagem em seus dispositivos e precisam solicitar uma extensão aos pais.

Juntamente com os limites de tempo em aplicativos e sites, o Circle também pode especificar horas de dormir e horários de folga para cada usuário. Isso é muito útil para garantir que seus filhos não fiquem acordados até tarde ou que demorem a checar o Instagram pela manhã.

Cada membro da família obtém um perfil; portanto, com uma assinatura Circle Premium, você pode ativar e desativar o acesso à Internet de cada indivíduo de acordo.

Você também pode recompensar as crianças com tempo extra na Internet com o toque de um botão, como quando concluíram suas tarefas ou tarefas de casa.

O Circle é diferente de qualquer outro serviço de controle da Internet que usamos. Embora seja possível obter funcionalidade semelhante, se você souber explorar as configurações do roteador ou personalizar perfis de usuário complexos, o Circle oferece tudo isso em uma interface simples e bem pensada que qualquer um pode configurar.

Estar disponível nos roteadores Netgear e no sistema de malha Orbi é excelente, assim como seu uso como parte do complemento Sky Broadband Buddy.

Você precisa se inscrever para tirar o máximo proveito do Circle, para que isso possa adiar alguns. Porém, acreditamos que famílias maiores, com vários filhos, terão uma ótima relação custo / benefício, pois seus extensos recursos colocarão a mente dos pais em repouso.