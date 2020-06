Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BT criou um jogo on-line para crianças de sete a dez anos de idade que não apenas ensina habilidades digitais, mas pode vê-las ganhar equipamentos tecnológicos para suas escolas.

O Digital Dash foi lançado como parte do esquema BT Skills for Tomorrow. Ele convida as crianças a criar seus próprios atletas virtuais, treiná-los e participar de corridas de 100m.

Cada avatar pode ser totalmente personalizado e equipado, depois desenvolvido por meio de minijogos de aprendizado de habilidades - proporcionando diversão e educação em conjunto.

Cada corrida irá para um placar digital, com aqueles com os melhores horários divulgados ao meio-dia de 3 de julho, a chance de competir em uma final virtual ao vivo organizada pela medalhista de ouro olímpica Dame Kelly Holmes e Reggie Yates. A final acontecerá no dia 23 de julho, às 16h30.

Todos os nomes de atletas são gerados pelo usuário e anônimos, e as medidas de segurança infantil estão em vigor.

O vencedor da final ganhará tecnologia para sua própria escola.

O jogo está disponível para iOS e Android, portanto, será executado no iPad, iPhone, além de telefones e tablets Android. Você pode descobrir como jogar e baixar o aplicativo aqui .

"Com crianças de todo o Reino Unido perdendo um dia esportivo adequado este ano, manter mentes jovens curiosas e ativas nunca foi tão importante. Sabemos que as famílias estão recorrendo à tecnologia mais do que nunca durante o confinamento e, portanto, o Digital Dash foi criado para ajudam a manter as crianças entretidas e educadas, inspiradas para se manterem ativas e dão aos pais a tranqüilidade de que seus filhos estão interagindo com a tecnologia de maneira segura e produtiva ", disse Marc Allera, CEO da BT.