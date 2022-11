Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Pode não estar mais presente no programa depois de conhecer seu fim na tela, mas a Crista da Navalha se tornou um navio icônico da Guerra das Estrelas durante a primeira temporada do The Mandalorian.

Agora, a venda do Amazon's Black Friday trouxe uma oportunidade de possuir o magnífico kit Lego daquele mesmo navio com um desconto bem-vindo, trazendo seu preço para baixo com facilidade.

Este é um dos melhores Star Wars construídos pelo Lego nos últimos anos, portanto, definitivamente, é um dos melhores para se lançar se você for um fã do programa.

Com mais de 1.000 peças, este é um kit realmente volumoso e o navio acabado é bonito e dimensionável, como você pode ver na imagem no topo deste artigo em relação a algumas minifiguras.

Primeiro você constrói o navio por dentro, e o kit também contém uma importante minifigura de Grogu (AKA Baby Yoda), que tem que descer como uma das figuras mais bonitas que a Lego já produziu.

Ainda não é a parte mais barata do Lego lá fora, mas, mais uma vez, essa é uma afirmação que se aplica a praticamente todos os kits no mercado neste momento! No entanto, você pode encontrar outros negócios de Lego Black Friday em nosso centro, aqui mesmo.

Escrito por Max Freeman-Mills.