(Pocket-lint) - O recurso Family Sharing da Apple foi projetado para tornar mais fácil para uma família compartilhar conteúdo, compras e armazenamento em vários dispositivos iOS e contas Apple ID.

O Compartilhamento Familiar funciona em dispositivos iOS e Macs e permite que até seis pessoas compartilhem compras no iTunes, Apple Books e App Store, um plano familiar Apple Music , uma assinatura do Apple News +, plano de armazenamento iCloud, bem como compartilhar álbuns de fotos, um calendário da família e locais, sem compartilhar contas.

Isso é tudo que você precisa saber sobre o recurso Family Sharing da Apple, incluindo como configurá-lo, o que envolve, o que é compartilhado e como usá-lo.

O Compartilhamento Familiar é simples de configurar. A pessoa que o configura torna-se o que a Apple chama de Organizador e pode escolher os recursos que sua família compartilha, bem como convidar até cinco membros da família para ingressar no grupo Compartilhamento Familiar.

Assim que um convite for aceito, esse membro da família verá a configuração do Compartilhamento Familiar em seu dispositivo automaticamente.

Abra Configurações e toque no seu nome na parte superior Toque em Configurar Compartilhamento Familiar Clique em Começar Escolha o primeiro recurso que deseja compartilhar com sua família (iOS 11 ou posterior) Clique em Continuar Escolha um método de pagamento compartilhado - este cartão será usado por membros da família para pagar compras no iTunes, Apple Books e App Store. Clique em Continuar Toque em Convidar Membros da Família Insira o número de segurança do seu cartão de pagamento compartilhado, se solicitado, e clique em Avançar Um novo iMessage aparecerá com um link para o convite do Family Sharing. Digite o nome ou número de contato de seu familiar e pressione enviar. Clique em Concluído.

Escolha o Menu Apple no canto superior esquerdo da tela Abra as Preferências do Sistema Clique no iCloud (ou no ícone Family Sharing se você estiver executando o macOS Catalina) Toque em Configurar família ou Adicionar membro da família Digite o nome de um membro da família, endereço de e-mail ou apelido do Game Center Clique em Continuar Digite o cartão de segurança do seu cartão para confirmar que você é o organizador da família Escolha se deseja enviar um convite ou peça a um membro da família para inserir a senha do ID Apple

Todos os membros da família precisarão executar o iOS 8 e posterior ou OS X Yosemite e posterior para que o recurso Family Sharing esteja disponível.

Cada membro da família só pode pertencer a um grupo familiar de cada vez. Você também só pode mudar para um grupo familiar diferente duas vezes por ano.

Também existe a opção de configurar um ID Apple para uma criança menor de 13 anos, permitindo que ela faça parte do seu grupo de Compartilhamento Familiar. Para fazer isso, siga as instruções na página de suporte da Apple .

Quando você configura o Compartilhamento de Família pela primeira vez, como o Organizador da Família, você escolhe quais recursos deseja compartilhar com sua família. As opções que aparecem primeiro são: Compras no iTunes e na App Store, Apple Music , Armazenamento iCloud, Compartilhamento de local e Tempo de tela .

Aqui está um resumo do que realmente envolve o compartilhamento de cada um desses recursos com sua família por meio do Compartilhamento Familiar.

Os membros da família poderão ver e baixar músicas, filmes, programas de TV, livros e aplicativos que você comprou.

Cada membro da família terá acesso imediato a aplicativos pagos já comprados por outros membros de sua família. Você pode baixar sua própria cópia desses aplicativos diretamente para o seu dispositivo Apple sem ter que pedir ou compartilhar IDs Apple e senhas. No entanto, você só pode compartilhar aplicativos que ofereçam suporte para Compartilhamento Familiar.

Com um plano Apple Music Family - sobre o qual você pode ler em nosso recurso separado - até seis membros da sua família terão acesso ilimitado ao Apple Music em seus dispositivos por $ 14,99 / mês ou £ 14,99 / mês.

Cada membro da família terá sua própria conta do Apple Music com uma biblioteca pessoal de música e recomendações, mas o custo é significativamente menor do que seis assinaturas individuais.

Os membros da família poderão compartilhar um plano de armazenamento para as fotos, arquivos e backups de todos, para que cada membro não precise comprar seu próprio plano. Há uma escolha de 200 GB ou 2 TB, ambos compartilháveis.

Os membros da família não terão acesso aos arquivos uns dos outros, mas você poderá ver quanto armazenamento todos estão usando.

Os membros da família poderão ver a localização uns dos outros em Find My e Mensagens . A configuração deste recurso também permitirá que os membros da família vejam a localização dos dispositivos uns dos outros em Encontrar meu iPhone.

Se um membro da família deseja um pouco de privacidade de sua família, ele pode desligar Compartilhar meu local nas configurações do iCloud para desligar sua localização até que escolha o contrário.

Configurar o recurso Tempo na tela no Compartilhamento com a família permitirá que você veja os relatórios de tempo na tela do seu filho e defina os controles dos pais no seu iPhone. Esse recurso é para quem tem filhos na família - você não poderá definir um limite de tempo em um aplicativo específico para seu parceiro, por exemplo, mas pode para um filho.

Também é possível nomear outro membro da família como pai / responsável, para que você possa ficar de olho nos seus filhos e no tempo de uso deles.

Se você tiver alguma assinatura da Apple, seja Music, Arcade, News +, depois de fazer uma assinatura, todos na sua família terão acesso usando seus próprios dispositivos e contas com esse recurso ativado.

Todos na sua família poderão assistir em vários dispositivos e obter recomendações personalizadas com base no que assistem.

Todas as compras de conteúdo são cobradas diretamente no cartão selecionado quando o Family Sharing foi configurado, a menos que alguém da sua família queira usar seu próprio presente ou crédito da loja. Quando este cartão é configurado e o recurso de compartilhamento de compras está ativado, o Organizador da Família autoriza o cartão a ser usado por todos os membros da família para compras.

Para desligar o compartilhamento de compra, vá para Configurações> Toque em seu nome> Toque em Compartilhamento de família> Toque na opção Compartilhamento de compra> Desative "Compartilhar minhas compras".

Existe um recurso Pedir para Comprar, que exige que o Organizador da Família aprove as compras e downloads iniciados por seus filhos. Se seu filho tentar comprar um aplicativo, livro, música, etc., ele precisará solicitar permissão, após o qual você receberá uma notificação em seu próprio dispositivo.

Você deve dar permissão por meio desta notificação antes que seu filho possa comprar qualquer coisa na iTunes Store, iBooks Store ou App Store. Pedir para comprar está ativado por padrão para crianças menores de 13 anos.

O recurso Pedir para Comprar pode ser ativado para qualquer membro da família com menos de 18 anos pelo Organizador da Família. Se você desativar a opção Pedir para comprar para um membro da família depois que ele completar 18 anos, não será possível ativá-la novamente.

Para ativar o Pedido de Compra usando um iPhone / iPad / iPod Touch: Abra Ajustes> Toque no seu nome> Toque em Compartilhamento Familiar> Toque no nome do seu familiar> Toque em Pedir para Comprar.

Para ativar o Pedido de Compra usando um Mac: Abra o menu Apple> Toque em Preferências do Sistema> Toque no ícone iCloud ou Compartilhamento Familiar (dependente do software)> Clique em Gerenciar Família> Selecione o nome de seu membro da família> Selecione Pedir para Comprar.

Para que os membros da família baixem o conteúdo já adquirido, eles só precisam visitar a seção Comprado na iTunes Store, iBooks Store e App Store. Eles então precisarão selecionar o membro da família cuja coleção eles gostariam de navegar e fazer o download.

Se o Compartilhamento Familiar for desativado pelo Organizador, cada membro da família ainda poderá manter o conteúdo adquirido por outro membro de seu grupo familiar. No entanto, as compras no aplicativo de um aplicativo comprado originalmente por outra pessoa devem ser recompradas.

Os membros da família podem optar por ocultar algumas de suas compras individuais. Se uma compra estiver oculta, outros membros da família não poderão vê-la ou baixá-la para seus dispositivos.

Para ocultar uma compra no iPhone / iPad / iPod Touch: Abra a App Store> Toque na guia Hoje na parte inferior da tela> Toque em sua foto no canto superior direito> Toque em Comprado> Toque em Minhas Compras> Encontre o aplicativo que deseja ocultar e deslize para a esquerda nele> toque em Ocultar.

Para ocultar uma compra no Mac: Abra a App Store> Clique em seu nome na barra lateral esquerda inferior> Toque nos três pontos sob o ícone do aplicativo que você deseja ocultar> Toque em Ocultar Compra.

Um álbum de fotos compartilhado é criado automaticamente quando você configura o Compartilhamento de família. Você pode usar este álbum para compartilhar fotos, vídeos e até comentários com seu Grupo de Compartilhamento Familiar. Somente fotos e vídeos adicionados manualmente aparecerão no Álbum da família.

Abra o aplicativo Fotos > Toque na guia Álbuns na parte inferior da tela> Role para baixo até Álbuns Compartilhados> Toque no álbum Família.

Abra o álbum Família> Toque na guia Fotos na parte inferior da tela> Toque no +> Selecione as fotos ou vídeos que deseja adicionar ao seu álbum Família.

Abra o álbum Família> toque na guia Pessoas na parte inferior da tela> Desative as notificações.

Abra o álbum Família> toque na guia Pessoas na parte inferior da tela> Altere as configurações que deseja alterar.

Abra o álbum Família> Toque na guia Pessoas na parte inferior da tela> Toque em Convidar Pessoas ... na parte superior> Adicione as pessoas que deseja adicionar. Essas pessoas poderão ver as fotos e os vídeos que você postar no álbum Família.

Abra o álbum Família> Toque na guia Pessoas na parte inferior da tela> Toque em Excluir Álbum Compartilhado na parte inferior das opções de configuração> Excluir.

Semelhante ao álbum de fotos compartilhado em Family Sharing, um calendário compartilhado também será criado automaticamente. Este calendário compartilhado permite que todos os membros da família adicionem eventos e configurem lembretes. Cada entrada de calendário ou lembrete aparecerá nos dispositivos de cada membro da família.

Abra o aplicativo Calendário> Toque em Calendários na parte inferior da tela. O calendário da família aparecerá na seção iCloud.

Abra o aplicativo Calendário> Toque em Calendários na parte inferior da tela> Role para baixo até o calendário Família na seção iCloud> Toque no Eu> Toque em Família na parte superior da tela e altere o nome do calendário para o que você quiser - talvez seu nome de família ou algo assim.

Abra o aplicativo Calendário> Toque no + no canto superior direito> Crie o título do evento, local e hora> Toque no Calendário na tela e selecione Família ou como você o chamou> Toque em Adicionar no canto superior direito.

Abra o aplicativo Calendário> Toque em Calendários na parte inferior da tela> Role para baixo até o calendário Família na seção iCloud ou qualquer outro nome que você tenha renomeado> Toque no Eu> Toque em Adicionar Pessoa> Toque no + e digite o nome da pessoa que deseja adicionar ao calendário> Adicionar.

Abra o aplicativo Calendário> Toque em Calendários na parte inferior da tela> Role para baixo até o calendário Família na seção iCloud ou o que quer que você tenha renomeado> Toque no Eu> Toque na cor que deseja compartilhar calendário da família para aparecer no aplicativo Calendário> Toque em Concluído.

Abra o aplicativo Calendário> Toque em Calendários na parte inferior da tela> Role para baixo até o calendário Família na seção iCloud ou qualquer outro nome que você tenha renomeado> Toque em I> Desative Alertas de Eventos no Seção de notificações se você não quiser ser alertado quando um evento está chegando.

Abra o aplicativo Calendário> Toque em Calendários na parte inferior da tela> Toque no círculo à esquerda do calendário Família. Quando há um tique no círculo, os eventos da agenda compartilhada aparecem em seu aplicativo Calendário, quando não há um tique, eles não aparecem.

Abra o aplicativo Calendário> Toque em Calendários na parte inferior da tela> Role para baixo até o calendário Família na seção iCloud ou qualquer outro nome que você tenha renomeado> Toque em I> Role para baixo até Excluir Calendário.

Abra Configurações> Toque em seu nome> Toque na guia Compartilhamento de Família> Toque em Adicionar Membro da Família> Escolha Convidar via iMessage, Convidar pessoalmente ou Criar uma Conta de Criança.

Abra Ajustes> Toque no seu nome> Toque na guia Compartilhamento Familiar> Toque no membro da família que você deseja remover do seu grupo Compartilhamento Familiar (não perguntaremos por quê)> toque em Remover.

Abra Configurações> Toque em seu nome> Toque na guia Compartilhamento Familiar> Toque no recurso que deseja ativar ou desativar na seção Recursos Compartilhados> Ativar ou desativar o recurso.

Abra Configurações> Toque no seu nome> Toque na guia Compartilhamento da Família> Toque no seu nome na parte superior> Pressione Parar Compartilhamento da Família> Confirme Parar Compartilhamento.

