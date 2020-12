Como configurar um Amazon Echo para uma criança

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alexa causou um grande impacto em nossas casas e, desde o início, as crianças acharam muito fácil - e divertido - interagir com o assistente digital da Amazon.

Com o Echo Dot sendo tão acessível, é uma opção fácil para disponibilizar um Echo para seus filhos - talvez em um quarto ou em uma sala de jogos, dependendo da idade deles.

Mas existem algumas coisas que você deve considerar e alguns ajustes que você deve fazer - e há uma diferença entre os EUA e outras regiões onde outros dispositivos estão disponíveis.

A grande diferença entre os EUA e o Reino Unido é que a Amazon oferece uma versão infantil específica do Echo Dot . Isso não só vem com uma garantia de 2 anos, mas oferece uma assinatura de 1 ano para o Amazon Kids + , o serviço de assinatura da Amazon para crianças, permitindo acesso a conteúdo específico para crianças.

Nos EUA, mesmo se você não comprar essa versão do Echo Dot, você pode habilitar Kids + e controles dos pais e gerenciar seu Echo Dot através do painel dos pais online - o que torna o controle muito mais fácil. Você pode encontrar o painel pai Amazon aqui . Para aqueles com o Kids Edition, você terá que usar isso para gerenciar muitas das configurações específicas para crianças.

No Reino Unido e em outras regiões, você não pode obter o Echo Dot Kids Edition, mas há muitas coisas que você pode configurar manualmente, que o mostraremos agora.

Em primeiro lugar, quer você tenha uma assinatura do Amazon Kids + ou não, o importante é que você tenha todos os seus dispositivos, incluindo os usados por seus filhos, em sua conta da Amazon. Isso significa que todos eles são controlados por meio de um aplicativo Alexa e todos trabalham juntos - e uma das vantagens de ter vários dispositivos Echo é que você pode usar anúncios, por exemplo, para chamar as crianças para refeições onde quer que estejam na casa.

Depois de configurar o dispositivo Echo, é fácil renomeá-lo. Basta acessar o aplicativo Alexa e acessar a página de configurações desse dispositivo individual. (Toque em dispositivos> Echo e Alexa e, em seguida, nos dispositivos que deseja alterar.)

Aqui você descobrirá que a opção principal é renomear esse dispositivo individual. Isso vale a pena por vários motivos. Em primeiro lugar, dá à criança a propriedade do dispositivo, portanto, em vez de ser o "terceiro ponto de eco de Chris", ele terá o nome dela.

Isso realmente beneficia você, porque você pode ver facilmente qual dispositivo está na lista - e se você tiver uma casa cheia de dispositivos Echo, isso é importante para que você possa rastrear o que ele está fazendo rapidamente. Alternativamente, você pode chamá-lo de "sala de jogos" ou algo assim, dependendo de sua configuração.

O "filtro explícito" visa impedir que músicas que tenham letras explícitas sejam reproduzidas. Você não pode aplicá-lo a dispositivos individuais, mas se você tem filhos em casa, faz sentido aplicar o filtro em todos os dispositivos, para evitar a ocasional bomba F de Ariana Grande durante a festa do seu filho de 5 anos.

No aplicativo Alexa, abra o menu e vá para Configurações> Música e Podcasts. Aqui você encontrará os controles de música e no topo está o filtro de profanidade. Toque e ative-o.

É importante observar que isso se aplica apenas a serviços que o suportam - Spotify, Amazon Music e Apple Music - embora nem sempre pegue todas as músicas nesses serviços, apenas aquelas que foram marcadas como tendo letras explícitas. Freqüentemente, a versão "rádio" será tocada, mas ainda é possível que músicas explícitas escapem.

Também existe a opção de desativar o filtro explícito por voz (no caso de você repentinamente precisar de músicas sujas?) - mas é melhor deixar isso desligado - caso contrário, pode apenas ser desativado.

Uma coisa a notar é que serviços como o TuneIn não suportam filtragem explícita de letras (porque é rádio) - então, se você estiver ouvindo uma transmissão ao vivo ou após o divisor de águas, há toda a possibilidade de que algum artista ou apresentador entusiasmado falhe em alguma linguagem colorida .

Esta é uma das coisas que você deve fazer assim que receber um Echo, porque qualquer pessoa que puder falar com seu Echo pode comprar coisas de sua conta da Amazon. Se você tem filhos, definitivamente não quer que eles comprem uma grande variedade de coisas sem que você saiba.

Novamente, esta é uma configuração geral da conta Alexa, então abra o aplicativo Alexa e abra o menu. Em seguida, vá para Configurações> Configurações da conta> Compra de voz.

É uma opção de alternância e você pode optar por ter a proteção do PIN, mas é mais seguro apenas desligá-la - afinal, a melhor maneira de navegar e comprar na Amazon é usando o aplicativo.

Há uma série de habilidades Alexa que foram identificadas como especificamente para crianças - por exemplo, o Rastreador do Papai Noel NORAD. Para permitir essas coisas no (s) seu (s) dispositivo (s), você terá que habilitar Habilidades para crianças. Mais uma vez, está em Configurações> Configurações da conta> Habilidades infantis.

Eles estão quebrados por uma série de razões. Em primeiro lugar, significa que os adultos podem optar por bloquear o acesso a eles completamente - se você não quiser que Alexa seja uma brincadeira. Em segundo lugar, ajuda a reiterar o fato de que Alexa armazena interações de voz na nuvem - e se seus filhos estão usando Alexa, isso também as inclui - o que pode fazer com que os pais preocupados com a privacidade parem para pensar.

No entanto - você não precisa habilitar as habilidades para crianças desde o início se não quiser - se uma criança tentar usar uma habilidade que foi identificada como sendo para crianças, você receberá uma notificação pedindo para habilitá-la no App Alexa.

Ok, este é um pouco mais assustador. Conforme Alexa captura as interações de voz, elas ficam abertas para você revisar. Isso significa que você pode, se desejar, monitorar o que Alexa pode ter sido perguntado. Se você está preocupado com o fato de a festa de seus filhos ter se tornado algo impróprio - envolvendo Alexa -, você terá gravações de voz que poderá revisar.

Você pode fazer isso no aplicativo Alexa, mas é mais fácil na tela maior do seu navegador em amazon.co.uk/mycd ou amazon.com/mycd e, em seguida, clique em Configurações de privacidade e depois em Privacidade Alexa. Aqui você pode classificar por intervalos de datas personalizados.

As comunicações incluem anúncios, ligações e mensagens do Alexa e contato. Os anúncios são realmente úteis em uma casa de família porque você pode dizer "Alexa transmitiu é hora do jantar" e a mensagem é anunciada em todos os dispositivos.

Mas você pode não querer que seus filhos possam usar a função de Acolhimento, onde então podem iniciar automaticamente uma conversa bidirecional com os contatos. No aplicativo Alexa, você pode desabilitar o Drop In para cada dispositivo - e você também pode desabilitá-lo para você mesmo, para que nunca possa aceitar o Drop In, o que significa que outras pessoas não podem entrar em você. As configurações podem ser encontradas em Commincate> Contatos> Minhas configurações de comunicação. Aqui você pode desativar o Drop In para você mesmo.

Para desabilitar o serviço em um dispositivo específico - como um Echo no quarto de uma criança - vá até esse dispositivo no aplicativo Alexa e nas configurações do dispositivo entre em Comunicações. Aqui você pode controlar os Anúncios e o Recebimento.

Além disso, você pode querer considerar a posição com os contatos em geral. O aplicativo Alexa em seu telefone pede para acessar seus contatos para que ele possa ligar ou enviar mensagens de seu dispositivo Echo. Se você não usar o Alexa chamando, revogue essa permissão e a Amazon não terá acesso aos seus contatos - o que significa que seus filhos não podem acidentalmente fazer trotes com pessoas em sua lista de contatos.

A Amazon não tem horários programados adequados para os dispositivos Alexa, mas oferece Não perturbe, onde você pode ter certeza de que nada fará um som naquele dispositivo em um determinado momento.

Vá para as configurações do dispositivo para o Echo individual e você pode selecionar o intervalo de tempo que deseja que ele seja ativado.

Para muitos, o presente de um dispositivo Echo resultará em horas de entretenimento. Ele fornece acesso a muita música, respostas a perguntas, bem como algum controle doméstico inteligente - mas como pai, você ainda precisa estar no controle. Na ausência de um bloqueio completo do modo de crianças, como pai, você ainda é responsável pelo que seus filhos fazem quando estão usando Alexa.

Ao usar as dicas para crianças com Alexa acima, você pode controlar alguns aspectos de seu uso, as crianças vão explorar e, como acontece com qualquer dispositivo conectado à Internet, é necessário que haja algum limite parental de nível definido para garantir que eles estão se comportando.

Às vezes, você só precisa desligar o plugue ou configurar o roteador para bloquear esse dispositivo em momentos específicos se as coisas saírem do controle.

Escrito por Chris Hall.