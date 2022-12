Como montar um Kindle Amazônia para crianças: Explicação de Amazon Kids e Kids+

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Amazon Kindle se estabeleceu como um dispositivo de leitura líder e, onde você tem leitura, você espera ter filhos ansiosos.

Embora livros verdadeiros, em papel, assim como o uso de bibliotecas públicas, devam ser algo que todas as crianças experimentam, não há como negar que um Kindle tem algo a oferecer.

Mas um dispositivo Kindle, ligado a uma conta da Amazon, oferece uma grande conectividade que você provavelmente não quer que seu filho tenha. Há um web browser para iniciantes, bem como, potencialmente, sua conta Amazon através do qual eles podem comprar livros com abandono irresponsável.

Se você está comprando um novo Kindle especificamente para uma criança, ou deixando-os usar um que você já tem, aqui está o que você precisa considerar ao montar um Kindle para seus filhos. Aqui estamos falando especificamente dos leitores de ebook Kindle, ao invés de Fire tablets, embora em muitos casos, as mesmas informações se apliquem. Há também uma edição específica do Kindle Kids e Kindle Paperwhite Kids que também falarão sobre o Kindle abaixo.

Decisões de contas

Um Kindle precisa ser registrado em uma conta da Amazon - é assim que você recebe o conteúdo nela.

Se você está adquirindo um novo Kindle especificamente para uma criança, então você precisa decidir se vai tê-lo vinculado à sua própria conta na Amazon, ou à sua conta.

Uma conta pessoal?

Se a criança/Kindle tem uma conta pessoal, então essa conta precisa de um endereço de e-mail, bem como um método de pagamento, que provavelmente não é o que você quer fazer. Você poderia optar por um cartão de crédito pré-pago, no entanto.

Usando isto, você pode ter um pequeno valor para algumas compras iniciais de livros sem ter que se preocupar com o esvaziamento de sua conta bancária. Você pode sempre carregar o cartão pré-pago para compras futuras, mas esta é uma abordagem bastante complicada.

Mantenha-o em sua conta

Se você optar por ter o Kindle em sua conta (ou tiver uma criança usando o seu Kindle/velha Kindle/a Kindle Kids Edition), então você terá que certificar-se de usar os controles dos pais para garantir que eles não gastem em sua conta, o que torna as coisas muito mais simples. Há o Amazon Kids e Kids+ - anteriormente chamado Fire for Kids ou FreeTime - a considerar também.

Foi assim que a Amazon realmente projetou este arranjo para acontecer, especificamente para atender às crianças de uma casa amazônica.

Controles parentais

Kindle tem muitos controles parentais, o que é um bom lugar para começar. Se você estiver dando a seu filho um Kindle, você pode optar por fechar os principais pontos de acesso à internet: navegador, loja Kindle e Cloud.

Cada uma delas pode ser desativada, com o controle dos pais obtendo proteção por senha. Isso significa que você pode, por exemplo, desabilitar o navegador da web e o Kindle Store naquele dispositivo, mas deixar o acesso à Cloud. Nuvem é onde suas compras de Kindle são armazenadas quando não são baixadas em um dispositivo - é seu catálogo completo de conteúdo online.

Você pode desligar tudo, assim você sabe que seu filho só tem acesso ao conteúdo do dispositivo e não pode ir explorar. O Kindle ainda está conectado à internet, apenas não há pontos de acesso a partir do dispositivo.

Esta é uma opção melhor que simplesmente ligar o modo Aeroplano, porque os livros ainda estarão sincronizados e, o que é importante, você ainda pode enviar livros para o Kindle Store a partir do navegador ou telefone do seu computador. Você também pode enviar documentos para o Kindle usando o endereço de e-mail atribuído ao seu dispositivo Kindle, por exemplo, pacotes de cursos da escola.

Isto significa que você pode colocar o Kindle nas mãos de seu filho e comprar livros e fazer com que sejam entregues em seu aparelho para serem lidos. Eles aparecerão apenas na página inicial.

O problema com tudo isso é que - se seu Kindle estiver registrado em sua conta - então todos os livros que você possui ou compra estarão disponíveis para download para o Kindle de seu filho através da biblioteca, que é onde a Amazon Kids entra em jogo.

Amazon Kids

A Amazon tem um sistema para crianças chamado Amazon Kids. Esta é, essencialmente, uma área fechada especificamente para elas. Usar o Amazon Kids significa que você pode ter "seu" lado adulto/parental do dispositivo totalmente conectado e "seu" lado infantil trancado com segurança com apenas o conteúdo apropriado visível.

O nome mudou para Amazon Kids em 2020, tendo sido anteriormente chamado de Fire for Kids ou FreeTime.

Amazon Kids permite que você crie uma conta (ou contas) infantil e, em seguida, atribua livros de sua coleção. Usar Kids significa que você está comprando esses livros em sua conta e compartilhando-os, em vez de comprá-los através de uma conta Amazon em nome de seu filho.

É importante, porém, uma vez que você esteja na Amazon Kids, você precisa de uma senha para sair, por isso é uma área segura para seu filho.

De dentro da Amazon Kids, os controles de navegação funcionam muito como em outros lugares, portanto você ainda pode ir para casa, procurar e mudar algumas configurações, mas tudo isso está por trás dessa barreira de segurança. Há prêmios e você tem um objetivo de leitura para incentivar as crianças a ler regularmente, se você tem uma criança que trabalha melhor com esse tipo de motivação.

O progresso através dos livros também será rastreado separadamente de sua leitura. Se ambos quiserem ler O Hobbit, por exemplo, o progresso de seu filho será rastreado separadamente do seu. Se você simplesmente usasse o mesmo relato e estivesse lendo o mesmo livro, ele estaria constantemente tentando sincronizar esse livro com a página de leitura mais distante, o que não é ideal quando duas pessoas separadas o estão lendo.

É importante notar que, ao contrário de apenas bloquear um dispositivo com as configurações de controle dos pais acima, você ainda tem que atribuir esse conteúdo à Amazon Kids para seu filho - e este é um ponto chave. De um ponto de vista prático, você pode enviar conteúdo para um dispositivo Kindle a partir de um navegador - portanto, se você estiver comprando na Loja Kindle quando comprar algo, você pode optar por enviá-lo para aquele dispositivo.

Entretanto, é só então nesse dispositivo, não na área infantil para uma criança. Isso então tem que ser feito no próprio dispositivo pelos pais. Você tem que sair da área da criança, selecionar os livros da biblioteca que você quer adicionar à Amazon Kids e depois retornar à área Kids para ver todos aqueles livros em um ambiente seguro novamente.

De forma inteligente, você pode ligar a Amazon Kids em um dispositivo e deixá-lo nesse estado a maior parte do tempo. Reiniciando o Kindle a partir de com na área Kids vê-se o retorno ao Kids: a única saída é conectar a senha.

O outro ponto a ser observado sobre a criação da Amazon Kids, é que você está basicamente criando essas crianças como usuários por sua conta - e essas também podem ser usadas em outros dispositivos da Amazon, como o tablet Fire.

Já mencionamos que existem duas versões do serviço Kids - e Kids+ lhe dará acesso a uma gama de conteúdos selecionados pela Amazon que está dentro de uma faixa etária apropriada, para que a criança possa encontrar e selecionar seus próprios livros. Isso facilita porque você não precisa atribuir títulos a essa criança para que ela leia - mas enquanto o conteúdo é seguro, não há como saber se é conteúdo que sua criança realmente quer ler - falamos sobre isso um pouco mais abaixo.

Biblioteca Doméstica e Familiar

A Biblioteca Familiar é um recurso Kindle que permite compartilhar conteúdo com os membros da família. É uma forma conveniente para você compartilhar ou gerenciar o conteúdo que você tem, e você só tem que comprar coisas uma vez.

Para ter uma Biblioteca Familiar, é preciso criar uma Casa. Esta pode ser composta por dois adultos, cada um com sua própria conta na Amazônia, e até quatro crianças. Estas contas de crianças são criadas usando a Amazon Kids.

Como uma família não pode aceitar mais de duas contas Amazon (nocionalmente dois pais), é uma desvantagem ter o Kindle de uma criança com sua própria conta Amazon, pois essa terceira conta não pode ser acomodada e você não pode compartilhar conteúdo através da Biblioteca da Família. (Claro que nem todas as famílias terão dois pais, ou talvez não tenham dois pais que queiram compartilhar o conteúdo).

Entretanto, uma vez que você tenha uma biblioteca familiar instalada, as duas contas de adultos podem gerenciar o conteúdo ao qual as crianças têm acesso. Isso significa que um adulto pode comprar o conteúdo e o outro pode adicioná-lo ou removê-lo de sua própria conta, se necessário.

Uma vez que você tenha adultos e crianças em um lar, é realmente fácil gerenciar o conteúdo através de um navegador. Em suas configurações de conta > Gerencie seu conteúdo e dispositivos você pode ver todos os seus livros Kindle e quem em sua casa tem acesso a eles.

E quanto à edição Kindle Kids da Amazon?

A Amazon lançou o Kindle Kids Edition muito seguindo o modelo que utilizou para seu tablet Fire Kids Edition - é um Kindle padrão, com estojo, 2 anos de garantia e uma assinatura Amazon Kids+ de 1 ano.

O dispositivo em si é o Kindle de nível básico e não há diferenças de software neste dispositivo para qualquer outro Kindle - todos utilizam as mesmas características de software de que falamos acima. Isso potencialmente significa que você pode economizar algum dinheiro optando por este Kindle ao invés da edição específica Kids - é cerca de $/£20 mais barato.

No entanto, o que a Kids Edition faz é agrupar nesses extras adicionais. O caso vale provavelmente cerca de US$/£20, enquanto que a garantia sem quebro será de interesse se você tiver filhos que provavelmente a quebrarão. Então você tem o Amazon Kids+, que lhe dá uma assinatura de 1 ano para o conteúdo infantil. Isto normalmente custa a partir de $4,99 ou £3,99 por mês - portanto, se é assim que você quer ir, há alguma vantagem em comprar o pacote Kids Edition.

Amazônia Kids+

Além do hardware e software desses dispositivos, há também uma opção de assinatura que a Amazon oferece. Amazon Kids+ é como sobrecarregar o conteúdo em seu Kindle e dar-lhe acesso a uma gama de livros para seu filho que são apropriados para sua idade.

Há um custo - e os custos variam de acordo com se você é um assinante Prime ou não. Originalmente havia uma opção mais barata para uma criança, mas agora a Amazon estabilizou a oferta para até quatro crianças, com uma estrutura de preços mais simples.

A grande vantagem que estas assinaturas oferecem é que elas dão à criança acesso a este conteúdo, para que ela possa navegar e encontrar coisas para ler. Se você tem uma criança mais velha, isso significa que você não precisa encontrar todos os livros, comprá-los e depois dar a ela acesso - eles podem apenas encontrar coisas para ler a seu bel-prazer.

A melhor coisa sobre estas assinaturas é que elas se aplicam universalmente tanto nas pastilhas Kindle quanto nas pastilhas Fire (assim, na pastilha você pode acessar filmes ou jogos que são apropriados para a idade) e você pode então basicamente deixá-las com ela.

Qual é a melhor configuração de Kindle para crianças?

A gama de opções e abordagens significa que as configurações podem ser adaptadas à idade de seu filho e à autonomia que você deseja que ele tenha. Para as crianças menores, você vai querer que seu Kindle seja registrado em sua conta Amazon, mas com todos os controles dos pais envolvidos, de modo que não haja acesso à sua conta, Cloud ou ao navegador da web.

Então, você vai querer usar a Amazon Kids para aquela criança. Se eles estiverem adquirindo seu "próprio" dispositivo Kindle, você poderá então controlar remotamente o conteúdo ao qual eles têm acesso. Você pode presentear livros simplesmente comprando-os e atribuindo-os ao seu dispositivo, mas terá então que adicioná-los manualmente à área da criança no próprio dispositivo.

Você permanece sempre no controle do conteúdo e pode remover facilmente os livros com os quais eles terminaram ou que ultrapassaram o seu tamanho. O mais importante, se você estiver comprando através de sua conta, o conteúdo é seu e você pode então compartilhá-lo com os membros mais jovens da família. Da mesma forma, quando uma criança cresce mais velha, usando uma casa, você ainda pode compartilhar conteúdos mais antigos no futuro, que você pode ter comprado para si mesmo.

Além disso, se você tem leitores ávidos na família, então uma assinatura do serviço Kids+ vale bem a pena. Os livros infantis são caros e muitas vezes eles os lêem em um dia ou mais - portanto, o acesso contínuo a muitos livros é uma vantagem definitiva.

A maioria das características estão disponíveis nos modelos recentes do Kindle, mas infelizmente ainda não estão disponíveis a