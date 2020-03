Como configurar um Amazon Kindle para crianças: explicado o Fire for Kids e o FreeTime

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Amazon Kindle se estabeleceu como um dispositivo de leitura líder e, onde você lê, esperamos ter filhos ansiosos.

Embora livros reais, em papel, além de usar bibliotecas públicas, devam ser algo que todas as crianças experimentam, não há como negar que um Kindle tem algo a oferecer.

Mas um dispositivo Kindle, conectado a uma conta Amazon, oferece uma grande quantidade de conectividade que você provavelmente não quer que seu filho tenha. Existe um navegador da Web para iniciantes, bem como, potencialmente, sua conta Amazon, através da qual eles podem comprar livros com abandono voluntário.

Esteja você comprando um novo Kindle especificamente para uma criança ou deixando que eles usem um que você já possui, eis o que você precisa considerar ao configurar um Kindle para seus filhos. Aqui, estamos falando especificamente sobre leitores de e- books do Kindle, em vez de tablets Fire , embora em muitos casos as mesmas informações se apliquem. Agora também há um Kindle Kids Edition específico que também será abordado abaixo.

Um Kindle precisa ser registrado em uma conta da Amazon - é assim que você obtém o conteúdo.

Se você estiver adquirindo um novo Kindle especificamente para uma criança, precisará decidir se o vinculará à sua própria conta Amazon ou à sua conta.

Se a criança / Kindle tiver uma conta pessoal, ela precisará de um endereço de e-mail e um método de pagamento, o que provavelmente não é o que você deseja fazer. Você pode optar por um cartão de crédito pré-pago, no entanto.

Com isso, você pode ter um valor pequeno para algumas compras iniciais de livros sem precisar se preocupar com o esvaziamento da sua conta bancária. Você sempre pode completar esse cartão pré-pago para compras futuras, mas essa é uma abordagem bastante complicada.

Se você optar por ter o Kindle em sua conta (ou uma criança usar seu Kindle / Kindle antigo / Kindle Kids Edition), será necessário usar os controles dos pais para garantir que eles não gastem em sua conta ou use a função FreeTime ou Fire for Kids, que simplifica muito as coisas.

Adotar essa última abordagem é muito mais simples e é assim que a Amazon realmente projetou esse arranjo para ocorrer.

O Kindle possui muitos controles dos pais, o que é um bom ponto de partida. Se você estiver entregando um Kindle ao seu filho, poderá optar por fechar os principais pontos de acesso à Internet: navegador da web, Kindle Store e Cloud.

Cada um deles pode ser desativado, com os controles dos pais recebendo proteção por senha. Isso significa que você pode, por exemplo, desativar o navegador da Web e a Kindle Store nesse dispositivo, mas deixar o acesso ao Cloud. Nuvem é onde as compras do Kindle são armazenadas quando não são baixadas para um dispositivo - é o seu catálogo on-line completo de conteúdo.

Você pode desligar tudo, para saber que seu filho só tem acesso ao conteúdo do dispositivo e não pode explorar. O Kindle ainda está conectado à Internet, simplesmente não há pontos de acesso do dispositivo.

Essa é uma opção melhor do que simplesmente ativar o modo Avião, porque os livros ainda serão sincronizados e, o mais importante, você ainda pode enviar livros para o Kindle a partir da Kindle Store no navegador ou telefone do computador. Você também pode enviar documentos para o Kindle usando o endereço de e-mail atribuído ao seu dispositivo Kindle, por exemplo, pacotes de cursos da escola.

Isso significa que você pode colocar o Kindle nas mãos de seu filho, comprar livros e entregá-los ao dispositivo para leitura. Eles aparecerão apenas na página inicial.

O problema de tudo isso é que - se o Kindle estiver registrado em sua conta - todos os livros que você possui ou compra estarão disponíveis para download no Kindle do seu filho através da biblioteca, onde é o Amazon FreeTime ou o Amazon Fire for Kids entra em jogo.

A Amazon possui um sistema para crianças chamado Amazon FreeTime nos EUA ou Fire for Kids no Reino Unido. Esta é, essencialmente, uma área bloqueada especificamente para eles. Usar o FreeTime ou o Fire for Kids significa que você pode "ter" o lado adulto / parental do dispositivo totalmente conectado e o lado "deles" bloqueado com segurança, apenas com o conteúdo apropriado visível.

É um nome um pouco confuso porque faz referência a "Fire" no Reino Unido - que é o nome do tablet da Amazon - mas o sistema é essencialmente o mesmo nos dois dispositivos, mesmo que o conteúdo seja diferente.

O Amazon FreeTime (vamos chamá-lo de FreeTime daqui em diante por uma questão de brevidade, mas se você estiver no Reino Unido, chama-se Fire for Kids) permite configurar uma conta filho (ou contas) e atribuir livros a eles de sua coleção. Usar o FreeTime significa que você compra esses livros em sua conta e os compartilha, em vez de comprá-los através de uma conta Amazon em nome do seu filho.

É importante ressaltar que, quando você estiver no FreeTime, precisará de uma senha para sair, por isso é uma área segura para o seu filho.

No FreeTime, os controles de navegação funcionam da mesma maneira que em outros lugares; portanto, você ainda pode voltar para casa, pesquisar e alterar algumas configurações, mas tudo está por trás dessa barreira de segurança. Existem prêmios e você tem um objetivo de leitura para incentivar as crianças a ler regularmente, se você tiver uma criança que trabalhe melhor com esse tipo de motivação.

O progresso nos livros também será rastreado separadamente da sua leitura. Se você quer ler O Hobbit, por exemplo, o progresso de seu filho será acompanhado separadamente do seu. Se você simplesmente usasse a mesma conta e estivesse lendo o mesmo livro, estaria constantemente tentando sincronizá-lo com a página de leitura mais distante, o que não é o ideal quando duas pessoas separadas o estão lendo.

É importante ressaltar que, ao contrário de apenas bloquear um dispositivo com as configurações de controle dos pais acima, você ainda precisa atribuir esse conteúdo ao FreeTime para seu filho - e esse é um ponto-chave . Do ponto de vista prático, você pode enviar conteúdo para dispositivos Kindle a partir de um navegador. Portanto, se você estiver comprando na Kindle Store ao comprar algo, poderá optar por enviá-lo para esse dispositivo.

No entanto, é somente nesse dispositivo, não na área do FreeTime para um filho. Isso deve ser feito no próprio dispositivo pelos pais. Você precisa sair da área da criança, selecionar os livros da biblioteca que deseja adicionar ao FreeTime e retornar à área do FreeTime para ver todos os livros novamente em um ambiente seguro.

Inteligentemente, você pode ativar o FreeTime em um dispositivo e deixá-lo nesse estado na maioria das vezes. Ao reiniciar o Kindle a partir do FreeTime, ele volta ao FreeTime: a única saída é conectar a senha.

O outro ponto a ser observado sobre a configuração do FreeTime ou Fire for Kids é que você basicamente cria essas crianças como usuários em sua conta - e elas também podem ser usadas em outros dispositivos Amazon, como o tablet Fire.

A Biblioteca da família é um recurso do Kindle que permite compartilhar conteúdo com membros da família. É uma maneira conveniente de compartilhar ou gerenciar o conteúdo que você possui e você só precisa comprar as coisas uma vez.

Para ter uma Biblioteca da família, você precisa criar uma Família. Isso pode consistir em dois adultos, cada um com sua própria conta na Amazon, e até quatro crianças. Essas contas secundárias são configuradas usando o FreeTime (ou Fire for Kids no Reino Unido).

Como um agregado familiar não pode aceitar mais de duas contas da Amazon (principalmente dois pais), é uma desvantagem ter o Kindle de uma criança com sua própria conta da Amazon, pois essa terceira conta não pode ser acomodada e você não pode compartilhar conteúdo através do Biblioteca da família. (É claro que nem todas as famílias têm dois pais ou podem não ter dois pais que desejam compartilhar conteúdo.)

No entanto, depois de configurar a Biblioteca da família, as duas contas de adultos podem gerenciar o conteúdo ao qual as crianças têm acesso. Isso significa que um adulto pode comprar o conteúdo e o outro pode adicioná-lo ou removê-lo de sua própria conta, se necessário.

Depois de ter adultos e crianças em uma residência, é muito fácil gerenciar o conteúdo por meio de um navegador. Nas configurações da sua conta> Gerenciar seu conteúdo e dispositivos, você pode ver todos os seus livros do Kindle e quem em sua casa tem acesso a eles.

A Amazon lançou o Kindle Kids Edition muito seguindo o modelo usado no Fire Kids Edition - é um Kindle padrão, com um estojo, garantia de 2 anos e um Amazon FreeTime / Fire for Kids Unlimited de 1 ano.

O dispositivo em si é o Kindle básico e não há diferenças de software neste dispositivo para nenhum outro Kindle - ele usa os mesmos recursos de software mencionados anteriormente. Isso significa potencialmente que você pode economizar dinheiro ao optar por este Kindle em vez da Kids Edition específica - é cerca de US $ / £ 30 mais barato.

No entanto, o que o Kids Edition faz é agrupar esses extras adicionais. Provavelmente, o case vale cerca de US $ 20, enquanto a garantia sem equívocos será de interesse se você tiver filhos com probabilidade de quebrá-lo. Então você tem o FreeTime Unlimited / Fire for Kids Unlimited, que oferece uma assinatura de 1 ano para o conteúdo infantil. Geralmente, isso custa entre US $ 2,99 ou US $ 1,99 por mês - portanto, se é assim que você quer fazer, há alguma vantagem em comprar o pacote Kids Edition.

Além do hardware e do software desses dispositivos, também há uma opção de assinatura que a Amazon oferece. O FreeTime Unlimited (ou Fire for Kids Unlimited no Reino Unido) é como sobrecarregar o conteúdo do seu Kindle e permitir acesso a uma variedade de livros adequados para a idade de seu filho.

Há um custo - e os custos variam de acordo com você já ser um assinante Prime e quantas crianças você deseja incluir - e com diferentes durações, portanto, existem muitas opções de preços.

Mas a enorme vantagem que essas assinaturas oferecem é que elas dão à criança acesso a esse conteúdo, para que possam navegar e encontrar coisas para ler. Se você tem um filho mais velho, significa que não precisa encontrar todos os livros, compre-os e, em seguida, dê acesso ao seu filho - eles podem encontrar apenas coisas para ler quando quiserem.

A melhor coisa dessas assinaturas é que elas se aplicam universalmente nos tablets Kindle e Fire (para que você possa acessar filmes ou jogos apropriados à idade) e, basicamente, deixá-los.

Você pode descobrir mais sobre o Amazon FreeTime Unlimited aqui e mais sobre o Amazon Fire for Kids Unlimited aqui .

A variedade de opções e abordagens significa que as configurações podem ser adaptadas à idade do seu filho e quanta autonomia você deseja que ele tenha. Para as crianças mais novas, você deseja que o Kindle seja registrado na sua conta Amazon, mas com todos os controles dos pais envolvidos, para que não haja acesso à sua conta, à Cloud ou ao navegador da web.

Então você vai querer usar o FreeTime / Fire for Kids para essa criança. Se eles estiverem obtendo seu "próprio" dispositivo Kindle, poderá controlar remotamente o conteúdo ao qual eles têm acesso. Você pode comprar livros de presente simplesmente comprando-os e atribuindo-os ao dispositivo, mas precisará adicioná-los manualmente ao FreeTime no próprio dispositivo.

Você permanece no controle do conteúdo o tempo todo e pode remover facilmente os livros com os quais eles terminaram ou superaram. É importante ressaltar que, se você o comprar por meio da sua conta, é o seu conteúdo e poderá compartilhá-lo com os membros mais jovens da família. Da mesma forma, à medida que a criança cresce, usando um Agregado familiar, você ainda pode compartilhar conteúdo mais antigo no futuro que possa ter comprado para si.

Além disso, se você tem leitores ávidos da família, vale a pena uma assinatura do serviço Unlimited. Os livros infantis são caros e costumam ser lidos em um dia ou mais - portanto, o acesso contínuo a muitos livros é uma vantagem definitiva.

Há muitas informações no site da Amazon sobre os diferentes recursos e funções, além de várias opções para atender diferentes idades de crianças em uma família.

A maioria dos recursos está disponível nos modelos recentes do Kindle, mas, infelizmente, ainda não estão disponíveis nos aplicativos do Kindle e em alguns dispositivos mais antigos. Você pode verificar a compatibilidade total aqui .