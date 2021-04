A mais recente colaboração da Adidas da Lego permite que você personalize um par de sapatos Ultraboost

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lego anunciou outra colaboração com a Adidas, permitindo que você personalize um par de sapatos Ultraboost - eles vêm com uma seleção de placas para que você possa personalizar as três listras da Adidas como desejar. E não há nada que impeça você de adicionar mais tijolos, é claro.

Os Calçados Ultraboost DNA x Lego Plates seguem-se a um monte de calçados infantis ( um dos quais desejamos que sejam feitos para adultos) e os calçados Lego x Adidas XZ 8000 .

Tal como acontece com estes últimos sapatos, espere que os Ultraboosts de $ 200 / £ 140 esgotem em segundos e, como de costume, calculamos que provavelmente acabarão nas mãos de cambistas em vez de fãs de verdade. A falta de desejo das marcas de fazer algo para garantir que isso não aconteça está se tornando um tanto frustrante para muitos.

Mas ao lançar caros calçados Lego de edição limitada para adultos em vez de um lançamento mais geral, a Adidas está mostrando que sabe que há demanda, então pode cobrar um preço mais alto.

O novo tênis Ultraboost DNA x LEGO Plates personalizável. Lego Pratos incluídos. #adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n - LEGO (@LEGO_Group) 7 de abril de 2021

Há também alguns outros detalhes, além das listras personalizáveis - a lingueta tem um logotipo Lego enquanto o show é parcialmente coberto com detalhes em estilo de tijolo Lego. O interior do sapato é amarelo brilhante.

Escrito por Dan Grabham.