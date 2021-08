Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você acha que a Lego está sozinha descobrindo que pode absolutamente ganhar dinheiro com o lançamento de conjuntos baseados nas adoradas franquias da cultura pop nos últimos anos, você está completamente errado - a Playmobil está claramente ciente da tendência em si.

Ela acaba de revelar um novo conjunto de Star Trek que estará disponível para encomenda a partir de setembro em seu site, em comemoração ao 55º aniversário do show original. O conjunto apresenta a nave estelar Enterprise original, junto com sua equipe icônica dentro.

Você pode remover a parte superior do navio para ver a ponte, completa com uma tela com uma nave Klingon para que os tripulantes se preocupem. Existem figuras para todos do Capitão Kirk, Uhura, Sulu, Chekov, Dr. McCoy, Sr. Spock e Scotty.

As fotos não dão um grande senso de escala, mas é um cenário enorme, com a nave marcando um metro de comprimento, e também apresenta luzes e sons de trabalho, com uma bateria recarregável para alimentar tudo.

Isso significa que, sem surpresa, não sairá barato - o conjunto custará US $ 499,99 nos EUA e £ 449,99 no Reino Unido, então pode não ser um produto para seus filhos. Se você é um grande fã de Star Trek, no entanto, ele pode ser uma ótima adição à sua coleção.

