Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um autor que escreveu um livro sobre os hábitos digitais das crianças acredita que o uso da Internet e das mídias sociais deve fazer parte do currículo nacional das escolas do Reino Unido.

É tão importante, senão mais, do que a educação sexual, afirma ele.

Falando ao Pocket-lint para o último episódio do Pocket-lint Podcast , o autor Robert Wigley, que trabalhou com o governo do Reino Unido como parte de seu trabalho diário como presidente de Finanças do Reino Unido, revelou as descobertas de sua pesquisa sobre os hábitos digitais da Geração Z - não menos de seus próprios filhos adolescentes.

A falta de uma educação digital em nível curricular o preocupa: “Precisamos ver o sistema educacional reconhecer que as crianças agora desenvolvem sua personalidade em um mundo online”, disse ele.

"E assim, assim como damos a eles educação sexual na escola como parte do currículo nacional, acho que precisamos do uso responsável da internet como parte do currículo nacional também. Na verdade, eu diria que é uma habilidade muito mais ubíqua necessária no início de sua infância do que, francamente, a educação sexual é.

"Acho que o governo tem a responsabilidade de introduzir algum tipo de curso de educação para o uso responsável da Internet. E, provavelmente, um pouco como muitas escolas trazem pessoas de fora para ensinar educação sexual, porque é bastante complicado - é sensível e cheio de nuances - acho que isso poderia ser o mesmo."

No entanto, não cabe apenas ao governo garantir que seu filho esteja seguro on-line, existem etapas que você pode seguir por conta própria: "Acho que os pais precisam ficar um pouco mais atentos ao fato de que quando nos envolvemos com nossos filhos , tendemos a falar com eles sobre o dia off-line, não nos aprofundamos muito no dia on-line. Isso é um erro ", explicou Wigley.

"Não estou afirmando ser um ótimo pai, mas sei que se falar com meu filho, ele vai me dizer que saiu e jogou futebol, está no jardim ou o que quer que seja. O que ele não vai fazer é contar me o que ele estava fazendo nas três horas que esteve no Snapchat e Instagram entre 11 horas da noite e duas da manhã. Isso é um erro da minha parte por não perguntar a ele. Você pode fazer isso, eu acho, sem se intrometer. "

Você pode ouvir a entrevista completa, incluindo as idéias de Wigley sobre uma possível legislação digital futura, como parte do episódio 105 do Podcast Pocket-lint .

Seu livro - Born Digital: A história de uma geração distraída - também está disponível agora.

Escrito por Rik Henderson.