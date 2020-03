Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Conseguir que as crianças tenham consciência financeira é uma luta. Embora muitos bancos de rua ofereçam contas juniores, eles não oferecem muito controle. Na verdade, eles são apenas uma porta de entrada para uma conta de adulto alguns anos depois.

O Revolut Junior é um pouco diferente, porque a conta que você configurou para seu filho ou filhos (de 7 a 17 anos) está vinculada à sua própria conta Revolut. Isso significa que ele traz muitos dos benefícios que a Revolut oferece a seus clientes regulares, como notificações instantâneas sobre gastos. Sim, você poderá ver onde seu filho está gastando, em tempo real, usando seu próprio aplicativo Revolut.

Você precisa ter uma conta Revolut para configurar uma conta Junior (e é aberta apenas para clientes Premium e Metal, ou seja, as contas pagas para adultos), e você a controlará por meio da sua conta principal.

Isso se estende à conta Revolut Junior que não funciona em varejistas com restrição de idade, bem como controles personalizados para que você possa decidir exatamente como eles podem gastar seu dinheiro. No futuro, também serão adicionados recursos, como pagamento por tarefas e metas de economia.

Há um aplicativo projetado especificamente para crianças e isso terá todos os detalhes de gastos que a Revolut oferece a outros clientes, o que significa que você pode ver em tempo real exatamente quanto dinheiro você tem e onde está gastando. O número do cartão também é impresso na parte de trás do cartão e não na frente, projetado para impedir que eles o compartilhem acidentalmente on-line ao se gabar de ter um cartão.

O aplicativo infantil não é essencial; se eles não têm um smartphone, eles podem usar o cartão normalmente para gastar, com o aplicativo dos pais ainda recebendo todas as informações.

Vale a pena notar que o Revolut funciona como um cartão de pré-pagamento; portanto, em vez de ser uma conta corrente completa, os pais terão que transferir dinheiro para o cartão da criança a partir de sua própria conta Revolut. Isso não vai ajudar se um adolescente tem um trabalho que paga por transferência bancária e também significa que não há banco de rua para depositar dinheiro ou cheques de aniversário.

Mas para os pais, isso significa que coisas como dinheiro de bolso podem ser pagas diretamente no cartão para que a criança tenha acesso - com a opção de gastar online ou offline com esse cartão (com todas as permissões ficando com os pais).

Certamente, é uma maneira interessante e simples de apresentar às crianças os gastos com um cartão e, é claro, depois que o cartão ficar sem fundos, não haverá como eles gastarem mais do que gastaram.