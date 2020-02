Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Havia muitos brinquedos incríveis em exposição na New York Toy Fair deste ano, com muitos produtos para jovens e adultos.

Algumas dessas coisas eram interessantes novas abordagens das idéias existentes, enquanto outras combinavam a tecnologia de novas maneiras.

Aqui estão nossos favoritos do show que enfeitarão as prateleiras ao longo de 2020. Aproveite.

Havia uma série de brinquedos The Mandalorian no show deste ano, o que era totalmente esperado. No entanto, um dos destaques da Hasbro foi o animatrônico The Child (ou Baby Yoda, como ele passou a ser chamado pelos fãs).

O brinquedo se move e fala, usa poderes de força e adormece. Embora a tecnologia não seja nova, seu uso na criação de uma versão comovente do personagem popular combina grandes valores de produção e é impossível não sorrir.

As máquinas de arcade de réplica vêm crescendo em popularidade há algum tempo, mas as mesas virtuais de pinball têm sido mais difíceis de decifrar. O Arcade1Up apresentou uma oferta de pinball que substitui o campo de jogo físico por uma tela grande e brilhante. Parece uma experiência menos real, mas com uma combinação de solavancos e barulhos físicos que imitam bola e flipper, além de um gabinete com aparência autêntica, resulta em algo surpreendentemente real.

Esses robôs lutadores combinam personalidade e tecnologia para oferecer uma visão moderna do clássico Rock Em Sock Em Robots. Os dois Ninja Bots são capazes de se localizar e permanecer envolvidos em uma briga enquanto andam livremente em uma mesa. Cada um progride habilidades diferentes e reconhece qual arma está conectada. É uma coisa inteligente e, o melhor de tudo, muito divertida.

As melhores ideias são geralmente as mais simples. O Doodle Matic prova isso com sua maneira super simples de fazer as crianças criarem videogames. Simplesmente desenhe uma imagem usando cores específicas - uma para o personagem, uma para plataformas, uma para inimigos e outra para itens colecionáveis. Em seguida, você digitaliza a ilustração no aplicativo e há o início de um jogo jogável.

Você pode adicionar movimento, riscos e outras animações no aplicativo. Enquanto o jogo para PS4 Dreams, lançado recentemente, possibilita a criação de experiências incríveis, Doodle Matic possibilita até o mais jovem dos criadores de jogos ver suas criações ganharem vida.

Em uma era pós-brinquedos, esses brinquedos NFC Minecraft deslizaram sob o radar de muitos. No entanto, eles oferecem uma boa maneira de estender a jogabilidade do Minecraft Earth com personagens de brinquedos super fofos.

Cada brinquedo pode ser digitalizado por um telefone habilitado para NFC para desbloquear diferentes personagens e buffs no jogo. Eles duram um certo tempo e podem ser verificados novamente após 24 horas. Pode não ser inovador, mas para os fãs de Minecraft é algo que será extremamente popular.

O hardware de programação pode parecer algo para especialistas ou para as poucas crianças inteligentes da classe. Porém, o VEX 123 torna isso acessível a todas as idades e habilidades.

Ele usa uma interface de programação simples para fazer com que um disco movido mova, gire, verifique e responda às interações. Você inicia pressionando os botões, mas pode passar para o dispositivo portátil que usa tiras de comando impressas para construir programas. É simples, divertido e você pode ver resultados imediatos.

Os jogos retrô foram uma tendência importante na NY Toy Fair deste ano. Como o SNES e o NES mini, essas recriações portáteis Tiger da Hasbro levam você de volta a uma época em que as brincadeiras eram difíceis, offline, caras e limitadas. Ainda assim, há algo interessante sobre a simples tela LCD e os designs brilhantes aqui.

Se você jogou esses jogos de volta no dia, eles são uma maneira divertida de revisitar sua juventude e também agradável para as crianças amantes de Fortnite experimentarem um tipo diferente de jogo.

Além de cobrir brinquedos e jogos em família para o Pocket-lint, Andy Robertson administra o enorme canal FamilyGamerTV no YouTube, onde você encontra vídeos dos produtos que serão exibidos na New York Toy Fair deste ano e muito mais. Confira aqui .