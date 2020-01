Reguladores do Reino Unido estão procurando proteger melhor a privacidade das crianças on-line

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Gabinete do Comissário da Informação publicou recentemente um novo código de prática projetado para incentivar as empresas a proteger a privacidade das crianças de maneira mais eficaz e por padrão.

O Código de Design Apropriado para a Idade é um novo conjunto de 15 padrões que os provedores de serviços on-line deverão seguir para proteger melhor os jovens on-line.

Esses padrões se aplicarão a uma ampla gama de serviços online, incluindo desde mídias sociais a jogos e aplicativos online, brinquedos conectados, serviços de streaming e muito mais.

Sites a serem multados por conteúdo "nocivo"

O órgão de controle de dados do Reino Unido diz que esses padrões exigirão que os provedores desses serviços tenham uma linha de base interna de proteção de dados sempre que crianças estiverem envolvidas. O Código de Projeto Apropriado para a Idade também se aplica a menores de 18 anos, um requisito mais forte do que as leis atuais de proteção de dados que estabelecem um limite de 13 anos antes que as crianças possam ser rastreadas on-line.

O novo conjunto de 15 padrões visa garantir que apenas a quantidade mínima de dados seja coletada e armazenada. Aplicativos e serviços precisam essencialmente adotar uma postura de alta configuração de privacidade por padrão. Coisas como coleta de dados de perfil, dados de geolocalização, compartilhamento de dados e mais devem ser desativadas como padrão.

Diz-se também que as empresas deverão usar linguagem mais clara em relação às políticas de privacidade e aos termos em que os dados serão usados. Isso significa que deve ser explicado de maneira apropriada à idade, talvez incluindo o uso de "diagramas, desenhos animados, gráficos, conteúdo de vídeo e áudio" em vez de termos escritos tradicionais.

Esses novos padrões foram projetados para ajudar a proteger as crianças de várias maneiras diferentes. Também foi sugerido que eles foram criados após um problema crescente com a limpeza por predadores, uso indevido de dados, problemas com jogos e problemas de saúde mental causados por serviços.

O Código de Desenho Apropriado para a Idade precisa passar por um processo de aprovação no Parlamento antes de entrar em vigor. O Gabinete do Comissário de Informações diz que quando o código for aprovado, as organizações terão 12 meses para mudar suas práticas. Pensa-se que o prazo será em algum momento do outono de 2021.

A OIC também terá a capacidade de agir contra empresas que não agirem:

"O regulador tem poderes para tomar medidas contra organizações que infringem a lei, incluindo sanções duras, como ordens para parar o processamento de dados e multas de até 17 milhões de libras ou quatro por cento da receita global".

Você pode descobrir mais sobre o Código de design adequado à idade no site da OIC.