Como configurar um telefone Android para uma criança

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Chega um momento em que seu filho precisa de seu próprio telefone. Como pai, é uma bifurcação na estrada: por um lado, um telefone fornece um ponto de contato à medida que seu filho se torna mais independente; por outro, é uma porta de entrada para o lado sombrio da vida on-line.

Para muitos, os profissionais superam os contras, especialmente se você tem um filho que está prestes a ir para o ensino médio. Você quer saber que eles chegam com segurança e deseja que eles possam entrar em contato com você, se necessário.

Você pode obter um telefone comum - como o Nokia 3310 - mas, na realidade, provavelmente é hora do primeiro smartphone.

A vantagem imediata que o Android oferece é o preço. Sejamos honestos, enquanto muitas crianças desejam o iPhone mais recente , enviá-las para a natureza com um telefone de £ 900 está pedindo problemas.

Na realidade, há muito pouca diferença significativa na funcionalidade entre o iPhone e o Android: ambos oferecem quase exatamente os mesmos aplicativos e serviços com apenas alguns serviços da Apple que você não terá - como o iMessage ou o FaceTime.

O que você pode fazer, no entanto, é oferecer ao seu filho um telefone novo e poderoso que talvez seja um terço do preço. Existem muitas opções para telefones acessíveis, mas classificamos muito a família Moto G, a mais recente Moto G8 Power tem algumas vantagens distintas em relação aos telefones principais, como a duração de 2 dias da bateria.

Obviamente, você pode usar um aparelho antigo (o que muitas pessoas optam por fazer), mas a principal desvantagem é que a bateria provavelmente está fraca e há a chance, se tiver mais de 3 anos de idade, de não conseguir o atualizações de segurança mais recentes do Google.

Essa é uma grande decisão a ser tomada: (a) você configura essa criança em um dispositivo com sua conta ou (b) cria uma conta para elas?

As contas padrão do Google têm idade mínima de 13 anos (assim como as contas do Facebook); portanto, se você está inscrevendo uma criança em uma conta, ela precisa ser antiga ou você deve contar uma mentira branca para que a conta seja registrada. Lembre-se de que mesmo um garoto de 13 anos com uma conta do Google obtém acesso total a serviços como o YouTube, embora agora também haja contas secundárias que você pode configurar, mais sobre isso abaixo.

A rota que você faz faz a diferença: qualquer telefone Android pode aceitar uma conta do Google, mas nem todos os telefones aceitam vários usuários. Dispositivos em um formato Android bastante puro, como Motorola ou Nokia , o que significa que você pode entrar com sua conta, ou seja, opção (a) e configurar um perfil para seu filho como um espaço seguro.

Como alternativa, você pode entrar com sua conta e desativar os recursos, embora, no final das contas, seja sua conta adulta completa, com seus detalhes de pagamento e assim por diante, o que pode causar problemas posteriormente, quando a criança quiser seu próprio telefone.

Por fim, suspeitamos que muitos optem pela opção (b) para criar uma nova conta do Google e o início da independência on-line dessa criança. Essa é a opção que recomendamos, especialmente porque o Google oferece ferramentas para gerenciar contas secundárias. A maneira mais fácil de começar é configurar essa conta em um navegador da Web e configurar um grupo de família no endereço family.google.com para vincular todos.

O Google Family Link oferece um caminho para os pais configurarem uma conta filha e a supervisionarem, o que soluciona muitos dos problemas relacionados à configuração de um telefone. O Family Link definirá muitos dos elementos detalhados abaixo para as configurações apropriadas, mas também significa que os pais terão uma Família do Google, algo que também pode ser usado para compartilhar o conteúdo adquirido e as formas de pagamento, se você desejar. Aconselhamos não compartilhar uma forma de pagamento - é melhor usar os cartões-presente do Google Play , embora eles só possam ser resgatados por maiores de 13 anos.

Em teoria, ele resolve o problema acima, fornecendo uma conta filha controlável que os pais podem gerenciar. O Google Family Link não está disponível em todas as regiões. Nesse caso, detalhamos todas as configurações abaixo que você deve verificar e gerenciar no dispositivo do seu filho.

Para começar com o Google Family Link, você precisará fazer o download do aplicativo no Google Play. Existem duas versões do aplicativo, o aplicativo pai que você precisará no seu telefone e o aplicativo filho, e o aplicativo correto em cada dispositivo, e o melhor de tudo é um serviço gratuito, incluído como parte do serviço do Google.

O Google Family Link é um bom ponto de partida e oferece instruções simples de configuração passo a passo, permitindo que você defina níveis personalizados de controle entre dispositivos, incluindo itens como Chromebooks e tablets - e também há um aplicativo para iOS, se você quiser em um dispositivo Apple.

O link da família do Google oferece controle sobre:

Compras no Google Play, restrições de conteúdo, aprovação para instalações de aplicativos

Filtros no Chrome, incluindo listas negras e brancas personalizadas para sites

SafeSearch para remover resultados sexualmente explícitos e violetas na Pesquisa do Google

Acesso ao aplicativo do Google Assistant e correspondência de voz

Atividade e limites do aplicativo Android

Rastreamento de localização para encontrar o dispositivo do seu filho

Informações da Conta

Compartilhamento de fotos do Google

Controles de login da conta do Google em novos dispositivos

Controle de atividades, como histórico da web e do YouTube

Após a instalação, você poderá usar o aplicativo no telefone pai para supervisionar as áreas que deseja proteger, conceder permissões para aplicativos e definir limites de tempo - para todo o dispositivo ou aplicativos específicos. Você pode impor horas de dormir quando o dispositivo também não pode ser usado e o rastreamento de localização significa que você pode encontrar facilmente seu filho.

Talvez a desvantagem do Family Link, quando se trata de controle dos pais, é que você pode facilmente omitir aplicativos dos limites. Assim, você não pode, por exemplo, excluir mensagens dos limites de tempo ou hora de dormir; portanto, se seu filho na festa do pijama e quiser entrar em contato, ele não pode, por isso é preciso alguma brincadeira para obter a configuração desejada. .

Se você decidir não usar o Google Family Link - ou se ele não estiver disponível em sua região para qualquer região, há uma variedade de controles no Android para verificar se as proteções estão em vigor. Essas também são as proteções que você deve usar se decidir usar um dispositivo Android conectado à sua conta, em vez de um para a criança.

Vale a pena notar que essas áreas colocam alguns controles, mas não há nada como a filtragem de palavras-chave nas mensagens e nada para impedir o uso de coisas como o Google Docs para compartilhar conteúdo inadequado em documentos aparentemente inócuos.

Apesar de não permitir contas até os 13 anos, o Google Play realmente possui controles parentais que você precisa ativar. Eles governam todas as propriedades do Google Play - aplicativos, filmes, TV, revistas e música.

Abra o aplicativo Google Play

Toque no menu de hambúrguer no canto superior esquerdo

Role para baixo até Configurações e selecione

Toque nos controles dos pais

Nesta área, você pode definir classificações etárias - PEGI para jogos, o familiar U, 12, 15 para filmes e TV, além de restringir conteúdo explícito em revistas e música, o que é um ótimo ponto de partida. Observe que o aplicativo Play Music também possui um controle separado para limitar letras explícitas em mixagens.

Controlar tudo isso significa que você tomou algumas medidas para proteger seu filho do conteúdo que ele pode encontrar ao pesquisar no catálogo do Android.

Você, como pai, também pode definir o PIN nessa área para que não possa ser alterado pelo filho, e esse PIN deve ser separado do PIN do dispositivo ou do seu dispositivo, pois as crianças sempre aprendem o seu PIN.

Controlar aplicativos e conteúdo acessível é uma coisa, mas os dispositivos modernos fornecem acesso a tudo por meio da pesquisa e do navegador. Existem algumas configurações para bloqueá-las, no entanto.

O Google SafeSearch visa filtrar resultados explícitos, como pornografia, nos resultados de pesquisa - abrangendo imagens e vídeos também. O Google admite que não é 100% exato, no entanto.

Para ativar o SafeSearch, você precisará abrir o aplicativo do Google no seu dispositivo Android. Dependendo do seu tipo de telefone, esse pode ser um aplicativo com o ícone G ou acessível nas configurações, ou em ambos. Se você possui o widget de Pesquisa do Google na sua página inicial, também pode tocar no G à esquerda.

Isto é o que você está procurando:

Veja como chegar lá:

Abra o aplicativo G (aplicativo de Pesquisa do Google).

Toque no menu "Mais" no canto inferior direito.

Toque em Configurações e depois em Geral.

Ative o filtro SafeSearch.

Também é importante notar que o Google não faz nada para proteger essa configuração e qualquer pessoa pode desativá-la novamente, a menos que você use o Family Link (acima).

O YouTube é catnip para os jovens. Geralmente, é a área mais solicitada, o ponto de partida para a solução de problemas, pesquisando tudo, desde tutoriais de maquiagem a receitas, episódios de desenhos animados e guias do Minecraft.

O YouTube também é um pouco como o Oeste Selvagem, de certa forma desregulado e cheio de conteúdo que você provavelmente não quer que seu filho chegue. Você pode optar pelo YouTube Kids, mas mesmo isso não é realmente seguro .

Para encontrar os controles de conteúdo no YouTube:

Abra o aplicativo do YouTube

Toque na sua foto do perfil, no canto superior direito, e toque em Configurações

Em seguida, toque em Geral

Em seguida, alterne para o Modo restrito

Novamente, o Google afirma que isso não é 100% exato, mas significa que algum conteúdo sinalizado como impróprio não será exibido.

Além disso, como a pesquisa, não há nada para impedir que essa configuração seja desativada pelo usuário filho.

Embora os controles específicos do Android parem por aí, eles fornecem apenas uma camada de proteção. A confiança desempenha um papel enorme no uso do seu filho nessa situação - e a confiança e a educação em segurança on-line devem ser uma grande parte do seu papel como pai.

Definir regras e limites, bem como monitorar o que seu filho está fazendo on-line, continua sendo sua responsabilidade. É aqui que os aplicativos de controle dos pais podem ajudar. Existem muitas ofertas que variam de espionagem total a controles mais leves.

Podemos recomendar o Screen Time , que é um equilíbrio efetivo, fornecendo um pouco mais de proteção e controle para seu filho, embora existam muitas opções por aí.

Definir limites de uso e horas de dormir

Um sistema de recompensa para conceder mais tempo para as tarefas

Impedir e controlar a instalação de novos aplicativos

Bloquear o acesso a aplicativos específicos

Existem muitas vantagens em usar algo como Screen Time. Depois de instalado no dispositivo da criança, o controle é concedido ao aplicativo no dispositivo de um adulto (com suporte para Android e iPhone), para que você obtenha controles sem intervenção física constante.

Isso permitirá que você controle os aplicativos instalados, precisando de permissão para novos aplicativos, o que significa que você pode evitar spam, spyware ou qualquer coisa inapropriada.

Você pode controlar de perto os horários, escolhendo por quanto tempo os aplicativos podem ser usados por dia - além de ter um controle granular sobre os aplicativos, para que você não tenha restrições em alguns, se quiser. Você também pode pausar o dispositivo para que ele não possa ser usado, se necessário.

Além disso, você recebe um registro das pesquisas e sites do Google, dando a você uma tranqüilidade extra de que sabe o que está acontecendo, mas o Screen Time não chega a permitir que você leia todas as mensagens de seu filho. Você pode ou não optar por fazer isso sozinho.

O tempo da tela também pode ser aplicado a outros dispositivos e outras crianças. Os preços são fornecidos em vários níveis, com extras opcionais, como rastreamento de localização, que custam mais. Uma das vantagens de usar um aplicativo de controle de terceiros é que, depois que seu filho tem mais de 13 anos, os controles do Google Family Link tecnicamente não se aplicam, porque não são mais classificados como um dispositivo infantil. Com algo como Screen Time, você pode aliviar as restrições, mas manter algumas no lugar.

Não é apenas no dispositivo que você precisa pensar no conteúdo, também está fora do dispositivo e é aí que as redes também podem oferecer mais proteção.

Dependendo do serviço que você optar, vale a pena ter a conta telefônica da criança em seu nome, para que você a administre. Você pode investigar a filtragem oferecida pela rede, o que significa que o conteúdo adulto está bloqueado. Se for sua conta, você permanece no controle dessa configuração. A foto abaixo é do iD Mobile.

Novamente, não é uma solução absoluta, mas pode ajudar bastante a garantir que pesquisas intencionais acidentais ou pressionadas por colegas por conteúdo inadequado não produzam resultados proveitosos.

Colocando isso de volta na sua própria rede Wi-Fi em casa - onde existe muito uso de dispositivos de crianças - geralmente há proteções que você pode ativar através do seu ISP ou roteador. O abaixo é da BT.

Muitos ISPs permitem definir a filtragem de conteúdo para toda a Internet. A BT, por exemplo, permitirá que você escolha as categorias a serem bloqueadas e o nível de bloqueio que deseja - além de sites específicos que você pode incluir na lista negra ou na lista branca, bem como os horários de funcionamento da filtragem.

Há muito a considerar quando se trata de configurar um telefone Android para seu filho. O mais importante é que você é responsável e está no controle - manter seu filho seguro on-line cabe aos pais serem responsáveis e usar as ferramentas necessárias.

As crianças provavelmente não vão querer essas proteções e sempre encontrarão pessoas que não têm limites. Decidir se o seu filho precisa do WhatsApp - considerando que quase não há controles de privacidade - quando você ou os amigos do seu filho o estiverem usando é uma decisão que você terá que tomar.

A proibição total de smartphones não é a resposta para as preocupações on-line. Embora isso possa manter seu filho afastado do lado obscuro da web, ele também o alienará, em vez de educá-lo sobre como se manter seguro online. Por fim, eles ficarão online mais cedo ou mais tarde e é melhor aplicar o uso seguro e responsável dos dispositivos.

Orientar seu filho sobre como ser seguro e responsável on-line faz parte da educação moderna como incentivá-lo a comer legumes ou a alegria de ler um livro. Aplicativos e configurações são apenas as ferramentas, a responsabilidade real ainda está na paternidade.